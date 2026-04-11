Tras el empate, Gimnasia recibe a uno de los candidatos en el Núñez

Este sábado a partir de las 19 habrá acción correspondiente a la cuarta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A. En ese marco, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay recibirá la visita de Independiente de Chivilcoy.

El duelo se llevará a cabo en el estadio Manuel y Ramón Núñez y contará con el arbitraje de César Ceballo. Los jueces asistentes serán Mariano González y Marcos Guzmán; mientras que el cuarto árbitro será Santiago Schmoll.

El equipo dirigido por Luis Monge viene de tener su mejor actuación en lo que va del torneo, por la que obtuvo un empate 0-0 ante Sportivo Belgrano en su visita al estadio Juan Pablo Francia de San Francisco. De todas maneras, el inicio no es bueno: con un punto, el Lobo comparte el último lugar con Atlético Escobar y su homónimo de Chivilcoy.

Para este partido, Monge decidió la convocatoria de los siguientes futbolistas:

-Arqueros: Emilio Rébora y Ramiro Baro.

-Defensores: Jonathan Benítez, Facundo Laumann, Román Olagüe, Nicolás Suárez y Tomás Valle.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Juan Casares, Agustín Favre, Nicolás Germanier, Santiago Lebus, Enzo Márquez, Nicolás Musico y Juan Rodríguez.

-Delanteros: Damián Baltoré, Micael Bogado, Agustín García y Augusto Sonzogni.

En frente habrá un rival que sumó seis de nueve puntos posibles, pero que viene con un importante impulso anímico luego de ganar el clásico ante Gimnasia de Chivilcoy por 3-0. Tras esa victoria, los elegidos por Juan Lungarzo para la convocatoria son:

-Arqueros: Marcos Cordero y Agustín Burello.

-Defensores: Thiago mast, Enzo Cáceres, Agustín Herrera, Nahuel Cisnero, Santiago Matera, Agustín Vera, Lucas Acuña y Gianfranco Borgognoni.

-Mediocampistas: Nicolás D’Annunzio, Uriel Ramírez, Tenca Hernández, Lautaro Elías, Franco Romero, Leonardo Rodríguez y Juan Sánchez.

-Delanteros: Francisco Aman, Leonel Retamozo y Bruno Benítez.