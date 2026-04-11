Con Candia al mando, Patronato visitará a Almagro

Candia dirigirá al equipo este sábado a la espera de un reemplazo para Forestello.

Este sábado, Patronato visitará a Almagro con Marcelo Candia como entrenador luego de la salida de Rubén Forestello. El partido comenzará a las 15.30 y se disputará en el marco de la novena fecha de la Zona B en la Primera Nacional.

El árbitro para el encuentro del Patrón será Juan Robledo, acompañado por los jueces asistentes Javier Mihura y Guillermo Yacante. Como cuarto árbitro estará Jorge Broggi.

El plantel Rojinegro viene de una semana difícil luego de la caída por 2-0 en su visita a Gimnasia de Jujuy que provocó la salida de Forestello como entrenador. Apenas siete partidos dirigió el Yagui, aunque el nivel y la posición de su equipo -penúltimo con cinco unidades- terminó impulsando la decisión.

Una victoria, dos empates y cuatro derrotas fueron los resultados de un elenco al que le costó generar ocasiones de gol en el inicio del torneo y que tuvo serias dificultades defensivas pese a formar con una nutrida cantidad de defensores.

En lugar de Forestello asumió Marcelo Candia, responsable del exitoso selectivo del Rojinegro con buenos resultados en el ámbito local y en la Copa Túnel Subfluvial. Suya será la responsabilidad de armar el equipo que saltará al campo de juego este sábado en el estadio Tres de Febrero de José Ingenieros.

Como modificación principal aparece el esquema táctico: el equipo abandonará el 5-3-2 para jugar con el clásico 4-4-2 típico de ciclos interinos. En esa formación Santiago Piccioni será el “sacrificado”, teniendo en cuenta que fue expulsado. Además, Gabriel Díaz volvería a la titularidad en lugar de Franco Meritello, mientras que el lateral izquierdo se debate entre Nahuel Genez y Facundo Heredia.

Con más dudas que certezas debido a que el entrenador tendrá que tomar varias decisiones, el posible equipo iría con: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Fernando Moreyra, Nahuel Genez; Alejo Miró, Federico Bravo, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.

El rival

En frente habrá un equipo de andar irregular. En su última presentación, Almagro cayó como visitante de Colegiales por 1-0, resultado con el que quedó en la undécima posición con ocho puntos: un triunfo le permitiría al Patrón alcanzarlo en la tabla.

Sin confirmaciones respecto al equipo que formará el ex entrenador de Patronato Gabriel Gómez, se sabe que deberá optar por su arquero suplente debido a que el titular, Emiliano González, fue expulsado en el duelo ante Cole.

Con esa variante obligada, el equipo saldría con: Juan Zozaya; Gonzalo Asís, Matías Cortave, francisco Marco, Enzo Silcan; Pablo Palacio, Tobías Macies, Julián Marchioni, Franco Bustamante, Enzo Martínez; Mateo Benegas.