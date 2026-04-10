Los paranaenses Basilio Cañas y Franco Marizza irán con “Los Pumitas” al Rugby Championship M20

Dos juveniles paranaenses fueron confirmados para disputar el Rugby Championship M20 con Los Pumitas, el seleccionado argentino de rugby de menores de 20 años. Se trata de Basilio Cañas (Club Atlético Estudiantes) y Franco Marizza (Paraná Rowing Club), quienes integran una lista de 31 convocados para el certamen a disputarse del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth, Sudáfrica.

El estadio Nelson Mandela Bay será el epicentro del certamen que tendrá como animadores a los seleccionados de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y el anfitrión Sudáfrica. Serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

“El Rugby Championship es un torneo que precede al próximo mundial que es en el mes de julio y es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que va a ser el mundial posterior y ese sin duda que va a ser uno de los grandes objetivos, pero siempre focalizándonos partido a partido y acción por acción”, manifestó uno de los entrenadores del seleccionado argentino, Eusebio Guiñazú.

Basilio Cañas, uno de los paranaenses convocados a Los Pumitas.

En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica. El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría.

“Tenemos muy claro que hay un gran objetivo que es el mundial a mitad de año pero creemos que hoy el foco tiene que estar sobre este torneo, sobre esta competencia que va a ser lo que nos va a dar las bases para después ser cada día más competitivos y de esa manera llegar de la mejor forma posible en la parte colectiva y de la mejor forma posible al mundial”.

La lista de convocados es la siguiente: Jeremy Annand (Belgrano Athletic – URBA), Luciano Avaca (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby), Bautista Benavides (Santa Fe – Unión Santafesina de Rugby), Nicolás Cambiasso (Buenos Aires – URBA), Basilio Cañas (CAE –Unión Entrerriana de Rugby), Fabrizio Cebrón (Regatas – URBA), Pedro Coll (Tigres RC – Unión de Rugby de Salta), Manuel Cúneo (San Juan RC – Unión Sanjuanina de Rugby), Tomás Dande (Huirapuca RC – Unión de Rugby de Tucumán), Álvaro Degrati (Atlético del Rosario – Unión de Rugby de Rosario), Benjamín Farías Cerioni, benjamín (Universitario RC – Unión de Rugby de Tucumán), Ramón Fernández Miranda (Hindú – URBA), Manuel Gianantonio (Tala RC – Unión Cordobesa de Rugby), Constantino Keller (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby), Benjamín Ledesma Arocena (SIC – URBA), Franco Marizza (Paraná Rowing Club – Unión Entrerriana de Rugby), Federico Narváez (Atlético del Rosario –Unión de Rugby de Rosario), Benjamín Ordiz (Los Caranchos – Unión de Rugby de Rosario), Joaquín Pascual Viale (Alumni – URBA), Simón Pfister (Tucumán RC – Unión de Rugby de Tucumán), Agustín Ponzio (CRAI – Unión Santafesina de Rugby), Juan Preumayr (Jockey – Unión de Rugby de Rosario), Bautista Quiroga Miguens (CUBA– URBA), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo), Federico Serpa (Los Tordos RC – Unión de Rugby de Cuyo), Jerónimo Sorondo (Belgrano Athletic – URBA), Mateo Tanoni (Jockey – Unión de Rugby de Rosario), Germán Tello Fredes (Marista RC – Unión de Rugby de Cuyo), Federico Torre (Córdoba Athletic – Unión Cordobesa de Rugby), Laureano Valle (Mendoza RC – Unión de Rugby de Cuyo) y Ignacio Zabella (Universitario RC – Unión de Rugby de Rosario).

Fixture Rugby Championship M20 – Port Elizabeth 2026

Fecha 1 – 27 de abril

Nueva Zelanda - Australia – 9

Argentina - Sudáfrica – 11.10

Fecha 2 – 3 de mayo

Argentina - Nueva Zelanda – 9

Sudáfrica - Australia – 11.10

Fecha 3 – 9 de mayo

Argentina - Australia – 9

Sudáfrica - Nueva Zelanda – 11.10