Histórica Ferrari de Carlos Reutemann será subastada en Mónaco

El argentino utilizó en cuatro Grandes Premios la Ferrari 312 T3 de 1978, chasis 036.

Una Ferrari de Fórmula 1 que condujo el piloto santafesino Carlos Reutemann será subastada el 25 de abril en Mónaco, con un valor estimado entre 4,5 y 5,5 millones de euros.

El remate, organizado por RM Sotheby’s en el Grimaldi Forum, incluirá cuatro monoplazas históricos con una valuación total superior a los 10 millones.

El modelo es una Ferrari 312 T3 de 1978, chasis 036, que el argentino utilizó en cuatro Grandes Premios: Suecia, Francia, Austria y Países Bajos.

En Zandvoort logró su mejor resultado con un séptimo puesto tras largar cuarto. Diseñada por Mauro Forghieri, está equipada con un motor bóxer V12 de 3 litros y unos 515 caballos. La unidad conserva piezas originales y fue certificada en 2025 por Ferrari Classiche.

El mismo chasis también fue utilizado por Gilles Villeneuve en el GP de Argentina de 1979. Ese año, Reutemann terminó tercero en el campeonato y fue clave para el subcampeonato de Ferrari.

El lote se completa con otros modelos históricos vinculados a figuras como Ayrton Senna y Emerson Fittipaldi, que elevan el interés global de la subasta, consigna NA.