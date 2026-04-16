Copa Libertadores: Lanús enderezó el rumbo frente a Always Ready

El Granate, que había caído en su estreno ante Mirassol, se recuperó como local.

Lanús derrotó por 1 a 0 a Always Ready de Bolivia y consiguió su primera victoria en la presente edición de la Copa Libertadores de América. Este jueves, el equipo Granate se impuso con gol de Yoshan Valois, y se recuperó de la derrota sufrida frente a Mirassol en Brasil en su debut por el Grupo G.

Los primeros minutos del encuentro fueron favorables al conjunto argentino. Lanús se hizo dueño del balón e intentó generar peligro desde las bandas. De hecho, lo logró por medio del lateral Gonzalo Pérez, que sacó un centro atrás desde la derecha para Franco Watson, aunque el volante remató pegado al palo.

Tras un arranque prometedor, la intensidad del Granate se fue apagando. El elenco boliviano logró formar un bloque compacto en defensa, lo que exigió al local a probar desde larga distancia en algunas ocasiones.

Sobre el final de la primera etapa, el equipo argentino tuvo una clara chance para abrir el marcador. Felipe Peña Biafore empaló la pelota para asistir a Ramiro Carrera, que remató de zurda, pero se encontró con una notable respuesta del arquero Alain Baroja.

En el complemento la tónica del encuentro continuó de la misma manera: Lanús fue el que propuso y Always Ready se replegó en busca de mantener el cero en su arco. Yoshan Valois fue el encargado de abrir el marcador a los 67 minutos para el local. Tras un tiro libre de Marcelino Moreno que Baroja contuvo, pero dejó un rebote corto, el atacante llegó para establecer el 1-0.

A poco del final, luego de un asedio claro de Lanús, Always Ready se quedó con diez jugadores. Luis Caicedo fue expulsado por el árbitro venezolano Alexis Herrera, que hizo la seña de exceso verbal del defensor.

El Granate, bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, afrontó el compromiso con la confianza renovada después de superar a Banfield por 1-0 en el clásico del Sur, un resultado que sirvió para fortalecer el ánimo del plantel y reavivar la expectativa de su público. El desafío continental se presentó como una oportunidad para ratificar la recuperación y aprovechar la localía frente a un rival que también buscaba recomponerse.

La tabla del Grupo G quedó abierta luego de la victoria de Liga de Quito ante Mirassol por 2-0 en Ecuador, resultado que abrió la segunda fecha y dejó a los ecuatorianos en la cima. Tanto Lanús como Always Ready necesitaban sumar puntos para no perder terreno en la lucha por la clasificación a octavos de final.

El calendario de la zona indica que en la próxima jornada Lanús visitará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, mientras que Always Ready recibirá en Bolivia a Mirassol. El desarrollo del grupo mantiene la expectativa abierta, con la mirada puesta en un choque que podría modificar la tendencia y clarificar el panorama de cara al desenlace de la fase de grupos, señala Infobae.