Implícito aval al proyecto de HIF Global: Paysandú recibió a embajadores de Unión Europea

Una delegación de embajadores de la Unión Europea consideró una agenda vinculada a inversiones, desarrollo territorial y transición energética, con especial énfasis en el hidrógeno verde, reveló el diario sanducero El Telégrafo. La actividad fue encabezada por el embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, quien fue acompañado por embajadores de países de esa región.

Mavromichalis explicó que el objetivo fue “fortalecer la presencia de la Unión Europea fuera de la capital de Montevideo” e “intercambiar con actores locales para conocer de primera mano la realidad socioeconómica del departamento”. En ese marco, sostuvo además que la descentralización “desempeña un papel crucial para reducir las disparidades económicas y sociales entre las distintas partes del país”.

Desde la Intendencia, Nicolás Olivera dijo que Paysandú quiso mostrar “los desafíos que estamos enfrentando, con los anhelos y los sueños que también estamos llevando adelante”, y remarcó que “Paysandú no es la excepción” ante las oportunidades que puedan abrirse para el Interior. Sobre el hidrógeno verde, afirmó que “acá en Paysandú es donde se centra la expectativa de generar una planta que produzca combustible sintético con destino al mercado europeo” y subrayó que “mientras otros están haciendo las preguntas, nosotros ya estamos trabajando en las respuestas”.

(Fuente: El Telégrafo)