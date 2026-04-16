Un decreto peligroso: Milei concretó el desguace del INTI y ahora los privados autocontrolarán sus productos

Imagen de archivo de la sede del INTI en Concepción del Uruguay, ubicada en el kilómetro 124 de la Autovía Gervasio Artigas (ex Ruta Nacional 14).

El gobierno de Javier Milei oficializó el aniquilamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) mediante la una resolución que dispone la “cesación de los servicios” que brindaba ese organismo en prestaciones de control de calidad y seguridad de productos de 1.004 áreas de todo el entramado productivo del país.

De esta manera, todas las tareas de supervisión de observación, inspección, examinación y registro de productos garantizadas por la lupa del Estado quedarán en manos de las empresas privadas que los producen, con la consecuente discrecionalidad que ello podría conllevar, publicó el diario Página/12.

La resolución establece el efecto inmediato de las tareas del INTI a partir de la publicación de ese documento, pero a la vez aclara que los convenios, órdenes de trabajo y demás compromisos contractuales vigentes “serán cumplidos hasta su finalización”.

A la vez dispone un plan de transición para concretar “la finalización de los servicios”, así como también la preservación de todos los registros existentes que dan cuenta de la labor del instituto a lo largo de sus 69 años de funcionamiento.

Áreas sensibles sin control

El listado de los 1.004 controles científicos y tecnológicos que el INTI dejará de hacer afecta a los sectores dedicados a la producción de alimentos, bebidas y nutrición; así como también a la calidad del agua, materiales de construcción y control del fuego.

También afecta al transporte, la producción de automotrices, electricidad, electrónica, software y telecomunicaciones, química, madera, metal y materiales de salud.

Sólo en el área de alimentación, dejarán de realizarse análisis químicos, fisicoquímicos y sensoriales a vitaminas, grasas, aceites, azúcares, alcoholes, carbohidratos, proteínas, carnes, lácteos, cereales, edulcorantes, antioxidantes y bebidas, entre algunos.

Es decir que ya no se detectará, por ejemplo, la presencia de patógenos como la salmonella y la escherichia coli, y no se harán controles microbiológicos a alimentos y envases. Por ejemplo, ya no se sabrá cuáles envases plásticos afectan los alimentos que se guardan en ellos, resaltó el diario Página/12.

También dejará de supervisarse la calidad del agua y no se controlarán los efluentes industriales generados en los procesos productivos. Y en materia de construcción, la seguridad y calidad de los materiales quedarán a criterio de las empresas que los elaboran y venden.

Las justificaciones para el desguace

Las explicaciones que dieron las autoridades del INTI para eliminar de un plumazo la amplísima responsabilidad de ese organismo y bajarle el precio al rol del Estado son de lo más indefendibles.

Por ejemplo, dice que “la evolución de las capacidades tecnológicas del sector privado y los cambios en el entorno regulatorio hacen necesario revisar de manera periódica la intervención del Estado”. En otras palabras, lo que las empresas controlan de sí mismas basta y sobra, señaló el diario Página/12.

También afirma que los controles estatales “pueden derivar en distorsiones del mercado, afectando la libre competencia y desincentivando la inversión privada”. Es decir que los controles objetivos de calidad hacen que los productos sean más caros y que las empresas no quieran invertir por el mero hecho de que no quieren ser controladas.

Otro de los considerandos sostiene que la “simplificación (de los procesos de control) tiene como objetivo generar mejores regulaciones”. Una contradicción ipso facto.

LIBERANDO TRABAS A LA INDUSTRIA. La resolución del 42/26 del @INTIargentina, con firma de su Presidente Miguel Ángel Romero, Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano da de baja casi un millar de servicios que proveía el Instituto. Aunque muchos de ellos se utilizaban muy poco,… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 16, 2026

Sturzenegger festeja

La medida fue celebrada por el ministro desregulador, Federico Sturzenegger, quien en su cuenta de X publicó otro de sus disparatados razonamientos a favor del vaciamiento. Bajo el título “Liberando trabas a la industria”, el funcionario desplegó su lógica antiestatal.

Entra tantas ocurrencias, dijo que el INTI era un “problema” porque “ofrecía servicios a un precio muy bajo, lo cual quiere decir que era el contribuyente (como decimos comúnmente ‘el IVA a la polenta’) el que financiaba estos servicios. En otras palabras, el servicio era un subsidio a ciertas empresas financiados por todos nosotros”.

La decisión de prácticamente eliminar al INTI había sido anticipada hace días, pero fue oficializada hoy a través de la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial. Fue firmada por el presidente del organismo, Miguel Ángel Romero, y los vicepresidentes Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, cuyos nombres quedarán para siempre en la lista de vaciadores.

La Resolución 42/2026