Copa Sudamericana: Tigre cayó de local con Macará y no levanta cabeza

En su debut como local, Tigre perdió 1-0 con Macará de Ecuador en el marco de la segunda jornada de la Copa Sudamericana. Federico Paz anotó el único tanto del juego, a los nueve minutos del complemento, con un derechazo a media altura que ingresó en el palo derecho del arquero local, Felipe Zenobio.

El Matador llegó a este duelo en una racha pronunciada de malos resultados. La obligación de ganar en su casa después del empate 1-1 ante Alianza Atlético en Perú le pesó a un equipo sin rebeldía. Para colmo, su figura Ignacio Russo (exPatronato), autor del único gol en la presentación, se luxó el hombro izquierdo al principio del encuentro, según precisaron en la transmisión oficial, y ofreció una deslucida imagen en lo que restó de su participación.

El elenco de Victoria registró avances aislados con un cabezazo de Alan Barrionuevo a las manos de Rodrigo Rodríguez y un disparo desviado de Gonzalo Martínez en la puerta del área. Mientras tanto, la más clara del primer tiempo le quedó al octavo del campeonato ecuatoriano: un toque de Franco Posse fue tapado por el arquero Felipe Zenobio y rechazado por el palo a los 35 minutos.

Ya en el complemento, las dudas e imprecisiones en el equipo de Diego Dabove se profundizaron a los ocho minutos. Una pérdida de Jalil Elías con todo el equipo en ataque dejó mal parado a Tigre y el argentino Matías Miranda explotó los espacios con una corrida a pura velocidad contra campo ajeno. Su pase a Federico Paz concluyó en un enganche hacia dentro y un derechazo ajustado contra el palo más lejano de Zenobio.

El trámite se dificultó por completo para el dueño de casa en el primer cuarto de hora de la parte final, ya que se quedó con 10 hombres por la expulsión del Pity Martínez a instancias del VAR por un golpe sin pelota a un adversario. A pesar de la inferioridad numérica, Tigre tuvo chances para el empate y, en la última acción, Rodríguez evitó el festejo de Elías Cabrera. La institución bonaerense quedó última en el Grupo A con una sola unidad y con peor diferencia de gol que Alianza Atlético (1). La zona es dominada por América de Cali y Macará (4).

El plantel de Dabove recibirá el lunes desde las 21.45 a Huracán por la fecha 15 del Torneo Apertura, donde marcha en la octava colocación de la Zona B con 18 puntos, en zona de clasificación a los playoff. Por otro lado, los ecuatorianos se medirán el domingo a partir de las 20.10 (hora argentina) a Barcelona SC por la liga local.

La tercera fecha tendrá a Tigre recibiendo a América de Cali y a Macará visitando a Alianza Atlético, consigna Infobae.