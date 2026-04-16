Invitan a celebrar el Día del Tai Chi Chuan con una clase abierta y gratuita en Paraná

La actividad, a cargo de la profesora María Riestra, será el 25 de abril en la Plaza 1º de Mayo.

Paraná se suma a la conmemoración del Día Internacional del Tai Chi Chuan con una jornada especial al aire libre, pensada para compartir un momento de esparcimiento y acercar esta milenaria disciplina china a vecinos de todas las edades.

La actividad se realizará el sábado 25 de abril a las 10 en la Plaza 1° de Mayo, sobre calle Papa Francisco (ex Monte Caseros), y será coordinada por la profesora María Riestra, referente local de esta práctica conocida como "gimnasia para la salud".

La propuesta es sin costo y está abierta a toda la comunidad, tanto a quienes ya practican la disciplina como a aquellos que quieran conocerla por primera vez y animarse a dar sus primeros pasos en un entorno natural, al aire libre y en contacto con otros entusiastas.

Una disciplina para el cuerpo y la mente

El Tai Chi Chuan es un arte marcial chino de movimientos suaves, lentos y fluidos que combina respiración, concentración y trabajo corporal. Es reconocido en todo el mundo por sus beneficios para la salud física y mental: mejora el equilibrio, la postura, la flexibilidad y la coordinación, a la vez que ayuda a reducir el estrés y favorece la relajación.

Cada último sábado de abril se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Tai Chi Chuan, una jornada en la que practicantes de distintos países realizan clases abiertas en plazas y espacios públicos para difundir esta disciplina y compartirla con la comunidad.

Quienes deseen sumarse solo deben acercarse el sábado 25 de abril a las 10 a la Plaza 1° de Mayo. Se recomienda llevar ropa cómoda y, si el clima lo permite, disfrutar de la experiencia al aire libre.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la profesora María Riestra al WhatsApp 343 4-572989 o por correo electrónico a mariariestra59@gmail.com.