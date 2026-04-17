Se realiza un nuevo paro de judiciales en la provincia

La medida fue resuelta por unanimidad en el Plenario Provincial de Delegados de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), que definió paros de 24 horas para los días viernes 17 y 24 de abril, en el marco del plan de lucha que sostienen por reclamos salariales y previsionales.

En ese contexto, los trabajadores judiciales de la provincia llevan adelante este viernes un paro total de actividades por 24 horas. Como parte de las acciones previas, ayer se realizaron retenciones de servicios con retiro en distintas filiales, acompañadas por movilizaciones en algunas jurisdicciones.

Los principales reclamos de AJER incluyen la recomposición salarial, el pago íntegro de los salarios sin desdoblamientos ni demoras, el reconocimiento del pago por título y un adicional por tareas especiales para notificadores y evisceradores, tal como lo establece la Ley 5143. Asimismo, el gremio rechaza el proyecto del Gobierno provincial que —según advierten— busca “transformar la Caja de Jubilaciones de la Provincia en Anses”, publicó Apf Digital.

Desde el sindicato informaron que los reclamos se canalizarán de manera directa ante el Gobierno provincial, luego de que el Superior Tribunal de Justicia resolviera dejar sin efecto la mesa salarial del Poder Judicial de Entre Ríos.