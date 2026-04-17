Básquet: La Unión mostró solidez y empezó con el pie derecho

En Colón, La Unión mostró solidez y empezó con el pie derecho la llave frente a Pico FC.

En el inicio de la llave, en Colón, La Unión derrotó por 97 a 75 a Pico FC por el primer partido de los octavos de final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. el elenco entrerriano dominó las acciones prácticamente de principio a fin y comenzó con victoria la llave que continuará en próximo sábado, desde las 21.

Las acciones en Colón

El primer período fue para el anfitrión que se mostró sólido, preciso y cuando logró despegar no dejó dudas en su juego. Pico FC si bien inició bien, poco a poco perdió efectividad y le costó convertir para acercarse, razón que le facilitó al local llevárselo por 29 a 13.

En el segundo, y con un Merlo que ya mostraba su buen momento en la conducción, el Rojo siguió sumando para despegar e irse tranquilo al descanso arriba por 50 a 37. Los de Morla por su parte volvieron a reencontrarse con el aro y convirtieron, sin embargo, el anfitrión no frenó en su intensidad para permitirles acercarse más.

A la vuelta del descanso largo, los de Guastavino continuaron mostrando su juego en equipo, la defensa intensa y la efectividad en las conversiones. Pico por su parte buscó quebrar la solidez del Rojo, pero no pudo y cerró el tercero abajo por 79 a 57.

El final fue un poco más de lo que se venía dando. La noche mágica colonense se cerró con festejo para llevar la serie a su favor y que celebre La Unión por 97 a 75.

El sábado desde las 21 volverán a verse las caras en el mismo lugar para disputar el segundo punto de la serie.