Ricardo Arjona en Argentina: las entradas para el nuevo show ya están a la venta

Las entradas para la nueva función de Ricardo Arjona en el Movistar Arena ya se encuentran a la venta, luego de que el artista agotara 13 presentaciones y anunciara una fecha adicional para el 25 de mayo en el marco de su gira “Lo que el Seco no dijo”.

Según la difusión oficial, con este nuevo show, el cantante alcanzará un total de 14 funciones en uno de los recintos más importantes del país, lo que lo convierte en el primer solista internacional en lograr esa marca en ese escenario.

Con producción de Fénix Entertainment, las fechas previstas para el 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23 y 24 de mayo ya están agotadas, lo que confirma la fuerte convocatoria del artista y el vínculo sostenido con el público argentino, que responde con salas colmadas en cada presentación. Los tickets para la última presentación ya se pueden adquirir en www.movistararena.com.ar.

El regreso de Arjona al país forma parte de su nuevo tour, que comenzó a principios de 2026 en Estados Unidos y Puerto Rico, tras su residencia de 23 shows en Guatemala, y que presenta una puesta en escena “teatral y monumental”, considerada la más ambiciosa de su trayectoria.

El espectáculo propone un recorrido por sus grandes éxitos junto a canciones de su último álbum “Seco” y adelantos de su próximo proyecto discográfico, en una experiencia pensada no solo como concierto, sino como un show integral.

En sus anteriores visitas a la Argentina, el artista ya había logrado convocatorias masivas, con ocho funciones agotadas en el Movistar Arena en 2022 y dos en el estadio Vélez en 2023, en el cierre de su tour “Blanco y Negro”, que reunió a más de dos millones de personas a nivel global.

Con más de 80 millones de discos vendidos, Arjona se mantiene como uno de los artistas más convocantes de la música en español y sigue sumando hitos en su carrera en el país.

Fuente: Noticias Argentinas.