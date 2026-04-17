Torneo Apertura: Unión y Newell’s abrirán el telón de la fecha 15

Unión irá por una victoria que lo acomode de cara los los playoffs del Torneo Apertura.

Unión recibirá a Newell’s de Rosario, desde las 20.30 en el 15 de Abril, por la fecha 15 del Torneo Apertura. El Tatengue necesita volver al triunfo para seguir soñando con los playoffs, mientras que la Lepra tiene que sumar para salir del fondo y despegarse de la zona roja. El partido será controlado por Fernando Espinoza.

Unión abre la fecha con 19 puntos, pero si gana alcanzará los 22 y se acomodaría de lleno en la lucha por el ingreso a los playoffs. El Tatengue necesita levantarse ante su gente ya que viene de caer 2-1 ante Estudiantes en La Plata, luego de haber empezado ganando el partido con gol del Chelo Estigarribia.

“Les dije que no es mala campaña: la meta es entrar entre los ocho”, aseveró Madelón en la conferencia post partido. Lautaro Vargas, ausente en el Pincha por acumulación de amarillas, regresaría al 11 en lugar de Nicolás Paz.

“Newell’s va progresando hacia lo que yo pretendo. No tengo dudas de que estamos en un camino ascendente”, dijo Frank Darío Kudelka en la última conferencia, luego del empate sin goles en el Coloso ante San Lorenzo. La Lepra acumula dos triunfos y una igualdad en los últimos tres jugados por el Apertura, aunque sabe que necesita seguir sumando para salir del fondo. Matías Cóccaro, quien sufrió una contractura ante el Ciclón que lo obligó a ser reemplazado, no estará presente este viernes en Santa Fe por una molestia en el isquiotibial.

La misma suerte tendrán Franco García, ya que padece un traumatismo de rodilla y distensión muscular del isquiosural, y Óscar Salomón, quien se lesionó en el entrenamiento previo al partido.

FORMACIONES

UNIÓN

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

NEWELL’S

Josué Reinatti; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Luca Regiardo, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Luciano Herrera o Francisco Scarpeccio. DT: Frank Darío Kudelka.

Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Yamil Possi. Cancha: Unión de Santa Fe. Hora: 20.30 (ESPN Premium).