Frigerio distribuyó más de $937 millones para obras en cuatro municipios entrerrianos

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los intendentes de Diamante, General Ramírez, Federación y Federal, donde entregó la resolución que les permitirá gestionar los fondos para obras estratégicas. Las iniciativas serán financiadas mediante el Fondo Fiduciario para Infraestructura Municipal por un monto superior a los 937 millones.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; y de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob. Participaron además los intendentes de Diamante, Ezio Gieco; de Ramírez, Flavia Pamberger; de Federación, Ricardo Bravo; y de Federal, Alicia Oviedo.

Al término del encuentro, que se desarrolló este jueves, el ministro Hernán Jacob precisó que la reunión fue convocada por el mandatario junto a los intendentes y los ministros que "tenemos bajo nuestra responsabilidad la administración del nuevo Fondo Fiduciario para inversiones municipales".

En ese marco, explicó que ese fondo es "una herramienta creada en este contexto de estrechez financiera para ayudar a los municipios entrerrianos a la ejecución de algunas obras que si bien son de incumbencia municipal tienen repercusión por su importancia en cuanto al plan de obra pública de la provincia".

Precisó además que ese fondo tiene un sistema de "retroalimentación" con los repagos que hagan los municipios de estas asistencias. Asimismo, señaló que se trata del primer aporte y que "está abierto a futuros nuevos préstamos que se le entreguen a municipios para que puedan ir haciendo obras de mayor envergadura por etapas".

El funcionario remarcó que se trata de "un esquema de esfuerzo conjunto y de responsabilidades compartidas, que puede dar respuesta a una demanda muy fuerte de la sociedad vinculada a la mejora de la infraestructura, tanto a nivel municipal como provincial".

Por su parte, la intendenta de General Ramírez, Flavia Pamberger, expresó su satisfacción "por el cumplimiento de la palabra empeñada por el gobernador", y recordó que "el año pasado dialogamos sobre este proyecto y nos aseguró que íbamos a estar dentro del primer grupo, algo que hoy se está concretando".

Las obras

Las resoluciones entregadas corresponden a intervenciones que apuntan a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar los servicios y acompañar el crecimiento de las comunidades.

En la ciudad de Diamante se ejecutará la obra de desagüe pluvial y pavimentación en barrio Belgrano, con un presupuesto de alrededor de 194 millones de pesos.

En Federación se llevará adelante la remodelación y puesta en valor de la Plaza de los Constituyentes, con una inversión de casi 270 millones de pesos.

En tanto en Federal se ejecutarán obras de cordón cuneta y badenes en distintas arterias, con un monto superior a los 174 millones de pesos.

Finalmente, en General Ramírez se avanzará con la pavimentación del camino a las ferias, también conocido como acceso norte, con una inversión de 300 millones de pesos.