El plan de abandono sanitario de Milei, mata

Cada día hay menos recursos para la salud. El gobierno de Milei avanza con el desmantelamiento del programa Remediar y, como si eso fuera poco, también decidió no comprar vacunas ni sostener programas indispensables para el cuidado de la población.

El programa Remediar era una política emblemática para garantizar medicamentos esenciales en más de 8.000 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Esta medida impacta directamente en estos espacios, que funcionan como el primer nivel de atención y el vínculo más cercano entre el sistema sanitario y los barrios. Además, cubría hasta el 85% de las enfermedades más frecuentes, por lo que su recorte deja a millones de personas sin acceso a tratamientos básicos, justo cuando el invierno incrementa la demanda sanitaria.

Al mismo tiempo, el vaciamiento del PAMI agrava aún más la situación. Los cambios en el esquema de pagos a profesionales empujan a médicos y médicas fuera del sistema, reduciendo la capacidad de atención para jubilados y jubiladas. Menos médicos, menos consultas y más barreras de acceso son la consecuencia directa de estas decisiones.

En Entre Ríos, este escenario nacional se expresa con crudeza en la crisis de la OSER, donde se denuncian demoras extremas en prestaciones, falta de insumos y un deterioro general del servicio. Afiliados que esperan meses por prácticas, tratamientos que no llegan y una creciente judicialización del acceso a la salud muestran un sistema al borde del colapso. La falta de respuestas empuja a miles de entrerrianos al hospital público, que a su vez sufre el impacto del recorte de programas nacionales.

El resultado es un círculo perverso: se recortan medicamentos, se debilitan las obras sociales y se expulsa a profesionales del sistema, mientras aumenta la demanda sobre un sistema público cada vez más desfinanciado. De este modo, se está destruyendo un sistema sanitario en el que el Estado era un proveedor central de cuidado para la población.

Todas las decisiones que está tomando el Presidente de la Nación —desfinanciando la educación pública, la salud pública, la ciencia y la investigación— destruyen uno de los mayores orgullos de la Argentina y una diferencia histórica respecto de otros países de la región: un sistema de salud accesible, que supo garantizar atención incluso a quienes no podían pagarla y que convirtió a nuestras universidades y hospitales en referencia.

Este abandono de quienes más necesitan del Estado no es casual: es el eje de un modelo que tiene nombre propio el de la crueldad.

En Argentina, la salud es un derecho, no un privilegio.

(*) diputada nacional PJ-Entre Ríos