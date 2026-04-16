Incendio en el sector de Archivo del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia

El sector Archivo del Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia se incendió, no hubo heridos y el nosocomio atiende con normalidad.

El Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia informó que en la madrugada de hoy se registró un principio de incendio en el sector de Archivo del nosocomio.

El primer foco ígneo fue detectado a las 4:40, iniciándose de inmediato las acciones correspondientes. Personal de Bomberos intervino rápidamente en el lugar, logrando controlar la situación. Por prevención, se procedió al desalojo del área afectada.

A las 6:10 se registró un segundo foco en el mismo sector, ubicado debajo de la escalera de acceso al primer piso, el cual también fue rápidamente sofocado.

Se informó que no se registraron personas heridas y que la situación fue contenida sin mayores consecuencias. Actualmente, el hospital continúa funcionando con normalidad.