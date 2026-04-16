Roncaglia: "Soy el funcionario que más narcotraficantes puso presos"

El ministro de Justicia y Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, rompió el silencio tras la difusión de supuestos mensajes que lo vinculan, junto al gobernador Rogelio Frigerio, con el narcotráfico. En una entrevista brindada a Canal 6 ERTV, el funcionario fue tajante al desmentir las acusaciones vertidas en un programa de televisión nacional.

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Daniel 'Tavi' Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal de Paraná también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas. Cabe recordar que, tras las demandas, el abogado de Celis, Augusto Lafferriere, aseguró que su cliente desconoce el contenido de los informes televisivos en canales porteños.

Al respecto, el ministro afirmó de manera contundente: "No soy narco, nunca lo fui ni lo voy a ser. Me la pasé luchando contra los narcos. Soy el funcionario que más narcotraficantes puse presos. Y, con mi equipo, más cantidad de droga hemos secuestrado".

Roncaglia no ocultó su malestar ante lo que considera un ataque coordinado contra su figura y la del mandatario provincial. Al referirse a la gravedad de lo difundido, señaló: "Me ha sorprendido esta operación mediática y me ha molestado mucho. Es una gran mentira, es una calumnia. Ataca mi dignidad como persona y funcionario. También atacan al gobernador, que lo ponen como cabeza del narcotráfico. Es insólito".

El ministro explicó que este tipo de maniobras son estrategias recurrentes de las organizaciones criminales cuando se ven cercadas por la justicia. Tras mencionar que estas maniobras son recurentes en países como México o Colombia, analizó: "Cuando a los narcotraficantes se los acorrala y se los mete preso, no siempre recurren a la violencia para revertir este ataque legal, sino que muchas veces recurren a herramientas mediáticas para hacer operaciones con información falsa".

Para el titular de la cartera de Seguridad, el momento en que surge esta información no es casual, dado el incremento de los operativos contra al tráfico de droga en la provincia. Al respecto, sostuvo: "Esto es de manual. Hay un ataque coordinado en base a información sumamente falsa en un momento álgido de lucha contra el narcotráfico en Entre Ríos". En ese marco, recordó el secuestro de más de mil kilos de droga en La Paz y señaló que en la provincia ha aumentado en un 300% la cantidad de detenidos por este delito.

Roncaglia también apuntó directamente contra lo que denominó como una "trilogía" compuesta por Méndez, Celis y Bordeira, recordando que él mismo encabezó las investigaciones que terminaron en las condenas de estos últimos. Sobre el origen de los mensajes divulgados en televisión, manifestó: "Son dos narcos condenados. Yo siendo jefe de la policía los empecé a investigar al famoso Celis y a Bordeira, que aparecen en los chat que estoy seguro que fueron guionados. Este periodista, vaya a saber por qué, aparece en escena. Esta trilogia aparecen injuriándome y atacando mi honor".

Finalmente, el ministro advirtió sobre el daño que causan estas difamaciones y ratificó su decisión de continuar con su labor institucional a pesar de las presiones. Concluyó su descargo afirmando: "El famoso miente, miente que algo queda, hace daño. Cómo vamos a ser narco nosotros, no se coman esa mentira. Este es el precio que tenemos que pagar por la lucha contra el narcotráfico. No voy a bajar los brazos contra los narcos".