Evacuaron una escuela de Concordia por amenaza de tiroteo

Una amenaza de tiroteo en la escuela secundaria 17 Martín Miguel de Güemes (Comercio 2), de Concordia, generó alarma este jueves y obligó a evacuar a los alumnos tras la circulación de mensajes que advertían sobre un posible ataque. La Policía intervino de inmediato, activó protocolos de seguridad y comenzó una investigación para determinar el origen de los escritos intimidantes.

El episodio se enmarcó en una serie de situaciones similares que se registraron en los últimos días en distintos establecimientos educativos, donde mensajes anónimos y pintadas generaron preocupación en la comunidad educativa. Ante esta situación, las autoridades reforzaron las medidas preventivas y trabajaron en conjunto con directivos y familias para llevar tranquilidad.

Según trascendió, tras recibir la alerta, procedieron a la evacuación ordenada del edificio escolar y se desplegó un operativo policial en el lugar. Los estudiantes fueron retirados de manera preventiva mientras se inspeccionaban las instalaciones y se descartaban riesgos.

Investigación y protocolos ante amenazas

El jefe departamental de la Policía de Concordia, comisario José María Rosatelli explicó el procedimiento que se sigue ante este tipo de hechos. “En primer momento, nosotros lo que contamos es con la veracidad del motivo por lo que nos han llamado y lo primero es identificar a la o las personas que han hecho el escrito”, indicó.

En ese sentido, detalló que interviene la Policía Científica, que realiza pericias para recolectar pruebas. “También toma participación la policía científica sacando fotos para poder, en algún momento también, individualizar quiénes son las personas y poder hacer un cuerpo de escritura y poder establecer la identidad de la persona a través de la escritura”, explicó.

Además, señaló que uno de los objetivos centrales es determinar si se trató de una amenaza real o de una broma de mal gusto. “La otra cuestión es de individualizar a las personas y establecer la veracidad del accionar de lo que han escrito o si ha sido una acción o broma de mal gusto. También se pone en conocimiento de la fiscalía”, afirmó.

Trabajo conjunto

En relación al caso puntual de la escuela de Comercio 2, Rosatelli indicó que se mantuvo contacto permanente con las autoridades del establecimiento. “Se tuvo un contacto con todos los directivos y los alumnos y en forma masiva, se le hace llegar la tranquilidad de la situación”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que continuarán las tareas investigativas para identificar a los responsables. “Nosotros vamos a trabajar para individualizar a las personas y poner todos los elementos probatorios a disposición para que por supuesto se tome alguna medida”, agregó.Por ahora, no se encontraron elementos que indiquen la existencia de un riesgo concreto.

“Hasta el momento no tenemos ningún elemento objetivo de quiénes escribieron estos mensajes, van a llevar a cabo la medida, hasta ahora de lo que tenemos es que se trataría de una acción de mal gusto”, señaló el funcionario policial.

Desde la ONG Padres Organizados, Paula Insani se refirió a la reiteración de estos episodios y remarcó la importancia de prestar atención a las señales que pueden estar manifestando los adolescentes. “Escuchar a los chicos y prestar atención porque hay algo que les está pasando”, expresó.

La referente sostuvo que, si bien en muchos casos se trata de bromas, no deben minimizarse. “Muchas veces, se trata de ‘bromas o travesuras’, pero se deben atender las situaciones y escuchar a los chicos”, indicó.

También explicó que este tipo de conductas pueden replicarse a partir de hechos que toman notoriedad pública. “Puede darse una actitud de réplica dada la notoriedad del caso en ese momento”, afirmó, en referencia a situaciones recientes ocurridas en otras provincias. Insani advirtió además sobre el contexto en el que se desarrollan los adolescentes y la necesidad de acompañamiento.

“Sabemos que hay una situación en un contexto de la adolescencia. Está muy a la deriva, que puede hacer que esto tenga dejos de realidad”, explicó.

En ese marco, destacó la importancia de actuar con responsabilidad ante cada denuncia. “Está bien que las escuelas tomen medidas preventivas y en caso de una denuncia, por más que tengamos la firme sospecha de que no es real. Hay que tener la seguridad de saber que hay que revisar y hay que sacar a los chicos y hay que salvaguardar la seguridad”, remarcó.

Asimismo, hizo hincapié en el uso responsable de las herramientas digitales. “Hay que explicarles mucho a los chicos que hay que tener cuidado, que no hay que abusar de las herramientas que nos da el anonimato”, sostuvo.

Consecuencias y necesidad de medidas

La referente también subrayó la necesidad de que estos hechos no queden impunes. “Es importante que una vez que se descubra quién es el que hizo esa llamada, que no quede impune, que sepa que si hace un chiste de este tipo, eso no es gratuito”, afirmó.

Finalmente, insistió en que, más allá de que en la mayoría de los casos no se concretan las amenazas, es necesario actuar con seriedad. “Es todo entendible el susto de todos, pero nunca pasa nada, hasta que pasa. En general sabemos que esto nunca pasa, pero una vez pasó y fue tremendo”, concluyó.

Fuente: El Once.