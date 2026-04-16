Pasinatto y Hein analizaron el escenario político y de gestión de cara a 2026

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Gustavo Hein, donde repasaron el trabajo que venimos llevando adelante tanto a nivel municipal como provincial.
"Analizamos el escenario de cara al 2026, un año que nos plantea grandes desafíos, pero también oportunidades para consolidar un proyecto de provincia con desarrollo, orden y crecimiento", contó.
En ese marco, dijo que coincidieron "en la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado, con responsabilidad, diálogo y decisión política, para seguir transformando la realidad de nuestros vecinos y vecinas".