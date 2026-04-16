Crisis de la industria láctea: SanCor pidió su quiebra y enfrenta una deuda millonaria

SanCor, una de las principales cooperativas lácteas del país, que durante décadas fue un actor central en la industria alimentaria argentina pidió su quiebra y acumula una deuda cercana a los 120 millones de dólares. La empresa, con sede en Sunchales, se encuentra concursada desde febrero de 2025.

Según se indicó, la solicitud de quiebra fue presentada en las últimas horas y aún no había sido incorporada formalmente al expediente judicial. La información fue confirmada por el gremio lechero Atilra y reconocida por fuentes del gobierno de Santa Fe.

De acuerdo a datos judiciales, la firma enfrentó compromisos con más de 1500 acreedores verificados, en un contexto de fuerte caída productiva y pérdida de participación en el mercado.

El comunicado de Atilra

Deterioro productivo y conflictos laborales

La crisis de la cooperativa se profundizó en los últimos años, con una reducción significativa en su capacidad de procesamiento, que pasó de unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000. Además, la empresa se desprendió de marcas y plantas, en un intento por sostener su funcionamiento.

A este escenario se sumaron conflictos laborales, entre ellos un prolongado enfrentamiento con trabajadores nucleados en Atilra, que impactó en la actividad y agravó la situación económica.

En paralelo, distintas decisiones empresariales y políticas marcaron la historia reciente de la firma, incluyendo operaciones frustradas y acuerdos de financiamiento que no lograron revertir el proceso de deterioro.

Críticas del gremio y situación de los trabajadores

Desde Atilra confirmaron la solicitud de quiebra y emitieron duras críticas sobre la conducción de la empresa. “Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, señalaron desde el sindicato.

Asimismo, afirmaron que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

El gremio también advirtió sobre la situación de los trabajadores y sostuvo que la empresa “se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos”.

Un escenario abierto para el futuro de la marca

Desde el sindicato plantearon que una eventual quiebra “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

Mientras tanto, se esperaba que en las próximas horas la presentación judicial fuera formalizada en el expediente, en medio de versiones sobre una convocatoria a asamblea de productores para ratificar lo actuado.