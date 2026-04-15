"El Partido": presentaron el tráiler del film que revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra de 1986

El 21 mayo, antes del comienzo del Mundial 2026, llega a los cines El Partido, una película documental que revive el encuentro entre Argentina e Inglaterra de 1986, escenario de los dos goles más memorables en la historia de los mundiales.

Antes de su estreno en cines, El Partido tendrá su estreno internacional en la 79ª edición del Festival de Cannes, dentro de la sección Cannes Première, consolidando al fútbol como un relato capaz de trascender fronteras y dialogar con las audiencias internacionales.

El filme cuenta con la participación de Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti.

De qué trata El Partido

Con una duración de 91 minutos - igual que el partido de 1986 - el largometraje reúne por primera vez a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino los sucesos históricos que se pusieron en marcha siglos antes. Junto a testimonios de sus protagonistas y archivos nunca vistos de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos, y políticos, la película logra capturar la belleza del juego y lo absurdo de la guerra. Basada en el libro “El Partido” de Andrés Burgo.

El Partido está dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco. Cabral también dirige el drama fantástico Risa y la cabina del viento, protagonizado por el debut actoral de Cazzu y Diego Peretti, que se estrena en cines de Argentina el 16 de abril de 2026 y fue la ganadora en competencia argentina de las categorías de Mejor Película y Mejor Dirección en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Además, es un reconocido director publicitario a nivel global ganador de múltiples premios internacionales, incluidos dos Grand Prix en Cannes.

Por su parte Franco, formado en la Universidad del Cine (FUC), dirigió varios cortometrajes premiados en prestigiosos festivales, como el Festival Internacional de Cine de Shanghái y BAFICI, y desde 2010 ha dirigido comerciales y videoclips en América Latina y Europa.

La producción de El Partido está a cargo de la nominada al Oscar y ganadora de un Emmy Flora Fernández Marengo, de larga trayectoria cinematográfica.

Fuente: Ámbito.