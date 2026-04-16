Milei ordenó a todos los ministerios recortar un 2% más de los presupuestos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la revisión del programa que tiene con la Argentina. En el comunicado donde se anunció, se emitió la siguiente consigna: “El saldo de caja cero seguirá siendo el pilar fundamental del programa, en consonancia con un superávit primario del 1,4% del PIB este año y respaldado por un control del gasto riguroso y continuo”. Ayer, en su discurso frente a empresarios en el AmCham Summit, el presidente Javier Milei ratificó que lo que tiene que hacer su gestión es “mantener el equilibrio fiscal, seguir apretando con la motosierra”.

Si los actores económicos se guían por ambas declaraciones, interpretarán que el Poder Ejecutivo tomará las medidas que crea necesarias para evitar que se vulnere el déficit cero.

Se trata de un asunto que atraviesa a toda la gestión libertaria, ya que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) viene registrando que la recaudación acumula 8 meses de descenso en valores ajustados a la inflación. Esto implica menor capacidad de maniobra frente a diferentes sectores que pujan por demandas crecientes. El ámbito universitario por la Ley de Financiamiento, los prestadores del PAMI por una suba de sus prestaciones y las empresas de colectivo urbano por una suba de tarifa o incremento de los subsidios son algunos de los casos.

Frente a esta manta corta, en la Casa Rosada afirman que en los próximos meses podría haber un retroceso en esta dinámica recaudatoria. Marcan como un indicio que marzo fue más moderado que el mes anterior.

De manera preventiva, en la última reunión de Gabinete realizada en la Casa Rosada, el Presidente le dio el visto bueno a una medida para que todos los ministerios reduzcan un 2% su presupuesto. Se trata de una cifra altísima si se la pone en este contexto de manta corta.

Todas las fuentes del Gobierno atribuyen el impulso de esa medida al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien convocó a los equipos técnicos del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para evaluar qué objetivo podían ponerles a las carteras ministeriales para continuar con la motosierra, publicó Infobae.

“El Presidente le delegó a Manuel [Adorni] la determinación de esa cifra. Le pareció que 2% era la cifra óptima después de hablar con la gente de Economía”, afirmó una fuente inobjetable que participó de esas conversaciones. También se dio la orden de que los ministerios reduzcan un 20% en ciertos gastos operativos como choferes y flotas de traslado.

Existe la idea de que cada uno de los ministerios van a tener que presentar un informe a fin de mes sobre qué tipo de programas y áreas son pasibles de ser recortadas, por lo que mayo sería el primer mes donde se ejecuten esas decisiones. “Será una carrera a ver quién cumple más y quiénes llegan primero. Ya van a poder mostrar resultados el primer mes”, se jactan entre quienes decidieron la medida, dando a entender que no se pretende que el 2% aplique de manera inmediata.

Hay quienes no ocultan su incomodidad por la medida, ya que en varios de estos ministerios han buscado que se les habiliten mayores erogaciones de parte de la Secretaría de Hacienda. Esta última cartera está a cargo del secretario Carlos Guberman, quien es el hombre de confianza de “Toto” Caputo para poder mantener el déficit cero.

Y es que varios de estos ministros hicieron gran parte del ajuste posible en los dos primeros años de la administración Milei. “Buscaremos con una lupa. Porque yo esos recortes los hice al principio”, indicó una figura clave del Gabinete, que cuenta que ya le solicitó al equipo de administración de su ministerio que busque posibles vías de ajuste para llegar al 2%.

“La verdad es que nos complica. Venimos de dos años de ajustar y bajar precios, siendo que varios de estos vienen en dólares. Pero estamos para cumplir con los pedidos”, indicaron a Infobae desde otro ministerio importante.

Adorni había dado una directiva de similar simbolismo a comienzos de año cuando le indicó a sus cinco secretarios de avanzar en una disminución del 20% de la nómina de trabajadores, pero también de las dimensiones del organigrama. Es decir, con la Jefatura en 3000 trabajadores, la intención del funcionario era desplazar a 500 más.

Uno de estos secretarios le había dicho en ese momento a este medio que el pedido era de extrema complejidad por asuntos operativos. Por lo que se supo, el ministro coordinador sabía esto, pero puso la marca de 20% para que sus subordinados recorten lo máximo posible. El último informe del INDEC sobre la Dotación del Personal de la Administración Pública Nacional informa que la Jefatura de Gabinete tenía 2524 empleados en febrero, mientras que en diciembre ese número era de 2990.

Un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sobre la Ejecución del Presupuesto indica que durante el mes de marzo, “el Gasto Total devengado de la Administración Pública Nacional mostró una variación interanual positiva de 2,6% ajustada por el IPC, con distintos comportamientos de sus componentes. Si se excluyen los pagos de intereses, que tuvieron una variación positiva del 4,5% ia. AxIPC, surge que el crecimiento del Gasto Primario fue de 2,5% i.a. AxIPC, alineado con el del Gasto Total”.

Aun así, hacen la salvedad que esta dinámica se trató por la regularización de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC) correspondientes a enero y febrero de 2026. “Sin la mencionada regularización, la variación del Gasto Total para el mes bajo análisis sería negativa (-2,0% ia. AxIPC)“, concluyen.