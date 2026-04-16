Se rubricó el contrato para construir 10 nuevas viviendas para el personal policial en Chajarí

En el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, el Gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), confirmó el inicio de construcción de 10 viviendas destinadas a la Mutual del Personal de la Asistencia Integral del Personal Policial de Entre Ríos (Maiper).

La firma del contrato se desarrolló en la Escribanía Mayor de Gobierno y contó con la presencia del presidente del organismo, Manuel Schönhals, la escribana mayor de Gobierno, Sandra Taborda, y el representante de la empresa constructora, Edgar Germán de la Carbonara.

Sobre el particular, Schönhals dijo que "es una alegría poder continuar construyendo nuevas viviendas en diversas localidades entrerrianas, financiadas con fondos provinciales, para que más familias puedan cumplir el sueño de acceder a un techo digno".

El funcionario remarcó la importancia de este proyecto para la provincia y sostuvo que "la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de asumir el compromiso financiero para llevar adelante estas viviendas es crucial, no solo para mejorar la calidad de vida de las familias entrerrianas, sino también para reactivar la economía local y generar empleo".

La construcción de las unidades habitacionales pertenecientes a la Maiper en Chajarí estará a cargo de la empresa Incar SA, con un presupuesto de más de 690 millones de pesos y un plazo de obra de 12 meses corridos. El grupo habitacional está compuesto por 10 viviendas de dos dormitorios, una de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.