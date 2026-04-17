Cantina Ferrero recibe una nueva edición de El Andamio Sagrado

La organización del evento cultural El Andamio Sagrado realizará su cuarta edición este viernes 17 de abril a partir de las 21 en las instalaciones de la Cantina Ferrero, situada en calle Laurencena 133 de la ciudad de Paraná. El encuentro busca propiciar un espacio de intercambio artístico multidisciplinar donde coincidan la música en vivo, la poesía y las artes escénicas.

La propuesta central de la jornada es la apertura de un escenario libre que permita al público manifestar sus inquietudes creativas a través del canto, la declamación o la actuación, como una forma de fomentar el surgimiento de nuevas voces y expresiones en el circuito cultural independiente de la capital provincial.

El desarrollo de la velada contará con una estructura de micrófono abierto, lo que permite que el evento se construya de manera dinámica a partir de la voluntad de los presentes. Para garantizar el orden de las intervenciones, los interesados en participar de la grilla artística deben realizar una inscripción previa comunicándose al número telefónico 343 4172864, bajo la coordinación de Amaro.

La iniciativa logró sostenerse en el tiempo alcanzando esta cuarta entrega, gracias al creciente por parte de los artistas paranaenses, que han expresado que no hace falta contar con plataformas que exijan grandes estructuras de producción para poder compartir sus trabajos.