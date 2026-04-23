Un clan narco quiso comprar a dos niños de 1 y 4 años para que una mujer tenga la guarda y no vaya a la cárcel

Un histórico clan narco de Concordia es señalado por un hecho espantoso que rompe cualquier límite a la imaginación que podía haber sobre lo que podrían hacer para vender drogas: comprar dos niños.

Se trata del grupo comandado por los Bonazola, del barrio José Hernández. Uno de los hijos se encuentra en pareja con una mujer de apellido López, quien había quedado detenida por venta de drogas. Ya tiene una condena por narcotráfico y está por afrontar un nuevo juicio por el mismo delito. Para que esta mujer obtuviera la prisión domiciliaria, se les ocurrió encontrar dos niños y que quedara como guardadora.

Encontraron a una pareja que vive en las peores condiciones de vulnerabilidad social, en la calle, con dos niños de 1 y 4 años. Les ofrecieron que entregaran a los niños a López a cambio de una casilla.

Cuando esta situación llegó al conocimiento de la Policía, la Jefatura Departamental Concordia y la fiscal Daniela Montangie intervinieron y lograron restituir a los niños, quienes quedaron luego a cargo de la abuela materna.

Se ordenaron una serie de allanamientos en horas de la tarde de este miércoles. En la casa de la “compradora” de los hermanos encontraron cocaína y también el DNI de un menor de 16 años ajeno a esa familia que también estaba viviendo allí.

Según la hipótesis de la Fiscalía, la mujer intentó obtener la tenencia de los niños con el objetivo de evitar el cumplimiento efectivo de una pena de prisión en una unidad carcelaria.

En el procedimiento realizado en su domicilio, se secuestraron de 20 envoltorios de cocaína y una piedra de cocaína. Finalmente, López fue detenida por disposición de la fiscal.