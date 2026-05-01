Básquet: el paranaense Barsanti analizó la temporada de “Comu”

Ignacio Barsanti ya emprendió viaje rumbo a Paraná, su ciudad natal, con una mezcla de sensaciones que resumen lo que fue su paso por Comunicaciones en la temporada 2025/26 de La Liga Argentina. El entrenador Aurinegro se fue con la tristeza lógica de la eliminación, pero también con la convicción de haber dejado una huella en el equipo y en la identidad de juego del club.

Antes de partir, el coach analizó el cierre de la serie ante Barrio Parque, un cruce que definió el destino del equipo. Consideró que fue un partido muy cerrado y que “las pérdidas que tuvimos cuando todo parecía controlado nos terminan dejando afuera, pero es parte del deporte”, reflejando la delgada línea que separa el éxito de la frustración en este tipo de instancias.

Más allá del resultado final, Barsanti hizo un balance positivo del proceso. Tras mantener en la semana reuniones con dirigentes como Ricardo Colombi, Mario Fernández y Facundo Giorgi pensando en el futuro, destacó que “se logró una identidad en el juego y el equipo para lo que fue la institución. Mercedes volvió a ver un equipo intenso, agresivo, con compromiso, que es importante más allá del resultado”.

Sin embargo, no ocultó el sabor amargo por no haber avanzado de fase, entendiendo que el plantel tenía potencial para dar un paso más.

En cuanto a su futuro, el entrenador dejó en claro que el próximo movimiento dependerá de las oportunidades. “Voy a hablar con mi agente para ver cómo sigue mi carrera y si existe alguna posibilidad de dirigir en Liga Nacional”, expresó.

De todos modos, no descartó una continuidad en la ciudad: “Estoy muy cómodo acá, la gente me ha tratado muy bien, el club es increíble. Si se dan los factores de ambas partes y en proyección de lo que buscamos, creo que vamos a tener una continuidad acá en Mercedes”.

Otros temas de la charla

Con ambición y realismo, Barsanti reconoció que su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y llegar al máximo nivel, aunque valoró el proyecto de Comunicaciones como un espacio ideal para desarrollarse. “Es un club serio, que tiene muy claro lo que busca, y eso te da tranquilidad para trabajar”, remarcó.

Pensando en lo que viene, también dejó su mirada sobre la conformación del plantel. Señaló que existe una base importante, especialmente en los jugadores jóvenes, que podría sostenerse de cara a la próxima temporada. “Hay chicos que han tenido una evolución muy buena, apuestas que salieron bien. La idea es mantener una estructura para ir moldeando año tras año”, explicó.

Finalmente, se refirió al nivel de la competencia, al que calificó como uno de los más parejos de los últimos tiempos. “Sorprende la paridad del torneo. Equipos que venían de atrás le ganaron a los de arriba sin importar localías o posiciones”, indicó, aunque marcó a Lanús como uno de los principales candidatos por plantel y presupuesto, sin dejar de mencionar el buen presente de San Isidro y Santa Paula entre otros.