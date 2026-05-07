El PJ Entre Ríos conformó sus equipos técnicos para empezar a elaborar propuestas de gobierno

En la tarde de este miércoles, en la sede del Partido Justicialista en Paraná, se realizó el Primer Encuentro de Equipos Técnicos del PJ Entre Ríos, que reunió a más de cien participantes provenientes de distintos puntos de la provincia.

Del encuentro formaron parte intendentes, legisladores, dirigentes políticos, referentes territoriales y sindicales, junto a una importante presencia de militantes, en una convocatoria amplia que reflejó la diversidad y representatividad del peronismo entrerriano.

La actividad tuvo como eje central la conformación de equipos de trabajo para abordar los principales temas que atraviesan la realidad de la provincia, con el objetivo de comenzar a diseñar propuestas concretas y líneas de acción orientadas a un proyecto de desarrollo con inclusión, equidad y justicia social.

Durante la jornada, distintos participantes tomaron la palabra en un ámbito de intercambio abierto, donde se compartieron diagnósticos, preocupaciones y miradas sobre la situación actual, así como también iniciativas para construir una alternativa de futuro para Entre Ríos.

Los equipos se organizaron en comisiones de trabajo en torno a ejes estratégicos como desarrollo humano, economía, planeamiento, sustentabilidad, institucionalidad, justicia y seguridad, desde donde se avanzará en la elaboración de propuestas basadas en las realidades territoriales de la provincia.

Desde el Partido Justicialista destacaron la amplia participación y remarcaron que este primer encuentro marca el inicio de un proceso de trabajo colectivo, al que se irán incorporando diferentes actores, para pensar y construir el futuro de Entre Ríos, con una agenda centrada en mejorar la calidad de vida de las y los entrerrianos.