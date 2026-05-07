Agmer reúne a su plenario antes de la paritaria salarial

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a su plenario de secretarios generales para este jueves a las 12, a horas de la reapertura de la mesa paritaria salarial, prevista para las 15, en la Secretaría de Trabajo. El encuentro será en la sede del sindicato, en Avenida Alameda de la Federación al 100.

Agmer es el integrante más relevante de la paritaria, que junto a la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), y de la que forman parte además, con voz pero sin voto, el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

La negociación docente viene de dos sucesivos tropiezos, recordó Entre Ríos Ahora.

En la primera reunión, el lunes 23 de febrero, el Gobierno ofreció sumas en negro, que fueron rechazadas de plano por los sindicatos, y en el caso de Agmer declaró el estado de conflicto. En el segundo encuentro, el lunes 2 de marzo, el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta pero tampoco hubo aceptación, los gremios dieron por cerrada la instancia administrativa de la paritaria y anunciaron una huelga para el martes 3. La segunda; la primera había sido el lunes 2, en adhesión a una medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).En la propuesta del Gobierno, se ofertó un incremento del 50 % en la ayuda escolar, como así también un 100% de aumento en el boleto docente para los trabajadores de la educación de las cinco ciudades donde se presta este servicio. También se ofreció una suma no remunerativa de 25.000 pesos y de 30.000 pesos para el sector pasivo.

Por otro lado, se propuso un incremento en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en la Conectividad, con un tope de 60.000 pesos. Con estas medidas, se garantizó que un docente recién iniciado no perciba menos de 750.000 pesos mensuales.

El Gobierno propuso que, en un plazo no mayor a 90 días, se convoque a una instancia donde se pudiera acordar una suma remunerativa que esté directamente vinculada al incremento de los recursos provinciales disponibles en ese momento, lo que permitirá que los docentes se beneficien con un aumento proporcional al crecimiento económico de la provincia.

Pero decidió anticipar los tiempos, y convocó para este jueves.