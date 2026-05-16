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River y Rosario Central abren las semifinales del Torneo Apertura

16 de Mayo de 2026 - 10:32
Rosario Central vs. River Plate | Torneo Apertura - Liga Profesional 2026.

Central y River igualaron 0-0 en el antecedente disputado en este Torneo Apertura.

Este sábado se disputará la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, instancia a la que solo llegaron equipos correspondientes a la Zona B del campeonato. En este caso, River Plate recibirá a Rosario Central a partir de las 19.30 en el estadio Más Monumental.

El arbitraje del encuentro estará a cargo de Nicolás Ramírez, acompañado por los jueces asistentes Juan Belatti y Pablo González, además de Bruno Amiconi como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Laura Fortunato como asistente.

El Millonario llega a esta instancia luego de acabar segundo en la Zona B con 29 puntos y jugar todas sus series como local. En octavos de final dio cuenta de San Lorenzo por 4-3 en los penales luego de empatar 2-2; mientras que en cuartos de final venció con solvencia a Gimnasia de La Plata por 2-0.

Para este partido, Eduardo Coudet convocó a:
-Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Armani.
-Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Facundo González, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella.
-Mediocampistas: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Santiago Lencina, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Juan Quintero.
-Delanteros: Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

En frente estará el Canalla, que superó la fase de grupos en la cuarta posición de su zona con 28 unidades y este será el primer partido que tendrá que jugar como visitante. En los octavos de final derrotó a Independiente por 3-1 y en cuartos de final debió recurrir a tiempo suplementario para vencer a Racing por 2-1.

En este cotejo, Jorge Almirón confiará en:
-Arqueros: Jorge Broun y Jeremías Ledesma.
-Defensores: Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Elías Verón, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández y Alexis Soto.
-Mediocampistas: Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Julián Fernández y Giovanni Cantizano.
-Delanteros: Ángel Di María, Enzo Copetti, Marco Ruben y Alejo Véliz.

En el único antecedente entre ambos equipos en este mismo torneo hubo empate 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito. Por aquel entonces, Marcelo Gallardo todavía era entrenador del Millonario.

El partido de la tarde de este sábado contará con la televisación de ESPN premium.

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