River y Rosario Central abren las semifinales del Torneo Apertura

Este sábado se disputará la primera de las dos semifinales del Torneo Apertura de la Liga Profesional, instancia a la que solo llegaron equipos correspondientes a la Zona B del campeonato. En este caso, River Plate recibirá a Rosario Central a partir de las 19.30 en el estadio Más Monumental.

El arbitraje del encuentro estará a cargo de Nicolás Ramírez, acompañado por los jueces asistentes Juan Belatti y Pablo González, además de Bruno Amiconi como cuarto árbitro. En el VAR estará Silvio Trucco, acompañado por Laura Fortunato como asistente.

El Millonario llega a esta instancia luego de acabar segundo en la Zona B con 29 puntos y jugar todas sus series como local. En octavos de final dio cuenta de San Lorenzo por 4-3 en los penales luego de empatar 2-2; mientras que en cuartos de final venció con solvencia a Gimnasia de La Plata por 2-0.

Para este partido, Eduardo Coudet convocó a:

-Arqueros: Santiago Beltrán y Franco Armani.

-Defensores: Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Matías Viña, Facundo González, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella.

-Mediocampistas: Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Lucas Silva, Tomás Galván, Santiago Lencina, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Juan Quintero.

-Delanteros: Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Joaquín Freitas, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

En frente estará el Canalla, que superó la fase de grupos en la cuarta posición de su zona con 28 unidades y este será el primer partido que tendrá que jugar como visitante. En los octavos de final derrotó a Independiente por 3-1 y en cuartos de final debió recurrir a tiempo suplementario para vencer a Racing por 2-1.

En este cotejo, Jorge Almirón confiará en:

-Arqueros: Jorge Broun y Jeremías Ledesma.

-Defensores: Emanuel Coronel, Enzo Giménez, Elías Verón, Gastón Ávila, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Carlos Quintana, Luca Raffin, Agustín Sández y Alexis Soto.

-Mediocampistas: Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz, Julián Fernández y Giovanni Cantizano.

-Delanteros: Ángel Di María, Enzo Copetti, Marco Ruben y Alejo Véliz.

En el único antecedente entre ambos equipos en este mismo torneo hubo empate 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito. Por aquel entonces, Marcelo Gallardo todavía era entrenador del Millonario.

El partido de la tarde de este sábado contará con la televisación de ESPN premium.