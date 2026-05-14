“Autor de baño”, humor absurdo y textos breves se presenta este sábado en Oro Verde

El teatro independiente volverá a tener su espacio este viernes en Oro Verde con la presentación de Autor de baño, un espectáculo que combina humor absurdo, situaciones desopilantes y pequeños relatos atravesados por el amor, la angustia y el ridículo cotidiano.

La obra se presentará este sábado 16 de mayo a las 21, en De las Maravillas, espacio cultural ubicado en Los Jacarandaes 368, con una propuesta que apuesta al formato breve y a una estética tan incómoda como divertida.

Escrita y protagonizada por Santiago Marcos, la obra reúne textos cortos que van construyendo un universo extraño y delirante donde aparecen una psicóloga, una cabaña junto al lago, un caballo desbocado y un Cupido dispuesto a jugar sucio. Entre el humor y la melancolía, el espectáculo explora esas pequeñas miserias emocionales que también forman parte de la vida cotidiana.

“¿Qué pasa cuando un show de chistes no funciona? No pasa nada, porque la angustia también se tira de la cadena”, plantea la propuesta, que juega permanentemente con la ironía y el absurdo.

Con dirección general de Juan Carlos Izaguirre y asistencia de dirección de Raúl Dayub, Autor de baño construye un clima íntimo y descontracturado, casi como una sucesión de pensamientos escritos en la puerta de un baño público, pero atravesados por sensibilidad y humor negro.

La ficha técnica se completa con escenografía y objetos de Camila Rufiner, vestuario de Andrea Fontelles, iluminación de Nicolás Gassmann, redes sociales a cargo de Milagros Balcar y diseño gráfico de Florencia Gaitán.

Las entradas tienen un valor de 12.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 343 5432032.