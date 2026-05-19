Sobredosis de Soda llega a Paraná con un homenaje renovado al histórico “Comfort y Música para Volar”

Sobredosis de Soda, el 18 de junio en el Teatro 3 de Febrero.

La banda tributo Sobredosis de Soda se presentará en Paraná con “Vuelo Stereo”, un espectáculo conceptual inspirado en el emblemático MTV Unplugged de Soda Stereo, al cumplirse 30 años de “Comfort y Música para Volar”.

El show será el jueves 18 de junio, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas se encuentran disponibles a través de Gradatickets y en la boletería del teatro.

La propuesta busca revisitar el universo sonoro del histórico unplugged desde una mirada contemporánea, con una puesta que incorpora elementos electrónicos, climas cinematográficos y nuevas texturas musicales. Según adelantaron desde la producción, el espectáculo no pretende reproducir el formato original, sino expandirlo y resignificarlo a partir de nuevas interpretaciones.

El repertorio recorrerá canciones de “Comfort y Música para Volar” e incluirá versiones renovadas de clásicos de Soda Stereo, con arreglos íntimos y una sonoridad que combina electrónica, teclados y cuerdas, en sintonía con la impronta artística de Gustavo Cerati.

Sobredosis de Soda viene de realizar el “Stereo Tour 2025”, una gira internacional que reunió a más de 100 mil espectadores en 20 países y consolidó al grupo como uno de los proyectos tributo a Soda Stereo de mayor proyección internacional.