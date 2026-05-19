Ciro y Los Persas regresan a Santa Fe para presentar su gira 2026

La agrupación de rock nacional Ciro y Los Persas, liderada por Andrés Ciro Martínez, anunció su regreso a la ciudad de Santa Fe para este sábado 23 de mayo. El concierto se llevará a cabo en el predio de la Estación Belgrano y se enmarca en la continuidad de su gira nacional 2026. El nuevo encuentro con el público santafesino buscará presentar un recorrido sonoro por las composiciones más destacadas de su etapa actual junto a los clásicos que marcaron la historia del rock argentino durante la trayectoria del cantante con su anterior formación.

Formada a mediados de 2009, apenas dos meses después de la multitudinaria despedida de Los Piojos en el Estadio de River, la banda nació del deseo de músico de mantener su actividad compositiva y evitar la inactividad tras la ruptura de su grupo anterior.

Junto al guitarrista Juan Manuel Gigena Ábalos, comenzó a dar forma a Los Persas, sumando posteriormente a músicos de amplia trayectoria como Broder Bastos, Julián Lulo Isod y Rodrigo Pérez. Desde sus primeros recitales en Rosario y Córdoba a fines de aquel año, el proyecto logró consolidarse rápidamente en la escena, obteniendo reconocimientos de la industria como el Premio Carlos Gardel y logrando ser seleccionados por Paul McCartney para abrir sus presentaciones en Argentina durante el año 2010.

A lo largo de su carrera, la discografía de la banda reflejó una búsqueda constante por amalgamar el rock con géneros como el candombe, el tango y la balada. Su álbum debut, Espejos, planteó temáticas vinculadas a la identidad latinoamericana, mientras que su sucesor, titulado 27 en referencia al número de la suerte del cantante, profundizó el éxito masivo logrando certificaciones de oro y platino en pocos días.

En los últimos años, la banda trabajó en la revisión de su propio trabajo a través de proyectos conceptuales como la trilogía que incluye Guerras y Sueños (Un viaje en el tiempo). El primero de estos trabajos, lanzado en 2020 para conmemorar los treinta años de carrera de Andrés Ciro Martínez, ofreció versiones acústicas de temas clásicos, mientras que el segundo volumen fue grabado íntegramente junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Providencia.

Para el evento programado en la Estación Belgrano, las entradas se encuentran disponibles para la venta a través del sistema Ticketek.