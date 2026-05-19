La Provincia y Gualeguay impulsan espacios de formación y deporte para adolescentes.

El gobierno de Entre Ríos, a través del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), y la Municipalidad de Gualeguay firmaron acuerdos de trabajo conjunto orientados a ampliar propuestas de formación y actividades deportivas destinadas a adolescentes de la ciudad.

En este marco, y en articulación con el Club Quilmes se pondrá en marcha un espacio de actividades deportivas destinado a adolescentes de la zona, promoviendo ámbitos de encuentro, participación y pertenencia.

La intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, destacó el trabajo conjunto entre provincia, municipio e instituciones de la comunidad que permiten construir respuestas concretas y sostener espacios importantes para jóvenes.

Por otro lado, y en el marco del programa Su+ Autonomía; adolescentes que atraviesan procesos de egreso de residencias socioeducativas, accederán a capacitaciones en habilidades digitales y herramientas vinculadas a la formación y la inclusión. Las mismas se desarrollarán en el Punto Digital de la ciudad.

La presidente del Copnaf, Clarisa Sack, expresó al respecto: “Estos espacios permiten acercar herramientas que fortalecen sus trayectorias. Queremos que cada adolescente egrese de las residencias con la mayor cantidad de herramientas”.

En representación de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, acompañó la actividad el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi.

Además, durante la jornada, las autoridades recorrieron tanto el Punto Digital como las instalaciones del Club Quilmes, donde se desarrollarán las propuestas impulsadas a partir de estos acuerdos.

Las iniciativas buscan fortalecer espacios de formación, participación y acompañamiento para adolescentes, promoviendo actividades que fortalezcan los vínculos comunitarios y amplíen oportunidades de participación dentro de sus propios barrios y comunidades.