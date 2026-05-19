Caso Goyeneche: los defensores resaltan la pericia de la Corte y el fiscal insiste con el accionar policial

La defensa de los policías Lisandro Romero y David Vázquez aseguró que el informe pericial de la Corte Suprema incorporada a la causa por la muerte de Ariel Goyeneche aportan “claridad objetiva” sobre el caso y destacan que, según este informe, el fallecimiento del joven respondió a una “causa multifactorial compleja”. La Fiscalía acusa a los uniformados por presunto “homicidio en exceso en cumplimiento de un deber”.

El caso se remonta al 12 de febrero de 2024, cuando Goyeneche, de 36 años, fue detenido en la zona de calle Luis Piedrabuena, de Paraná, tras un llamado al 911. Según la versión policial difundida entonces, se encontraba “agitado y exaltado”. Sin embargo, la acusación fiscal sostiene que los funcionarios policiales Lisandro Romero, David Vázquez y Alan Vázquez “ocasionaron la muerte de Ariel Alejandro Goyeneche por asfixia mecánica por compresión toracoabdominal”, además de provocarle múltiples lesiones. Romero y David Vázquez son defendidos por los abogados Damián Petenatti, Iván Vernengo y Daniel Rosattelli, mientras que Alan Vázquez cuenta con la defensa de Eduardo Gerard.

El fiscal Santiago Alfieri imputó a los tres efectivos por el delito de “homicidio en exceso en cumplimiento de un deber”. La imputación se basó en el informe del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. No conformes con aquel informe, los defensores pidieron la intervención de los peritos del máximo tribunal nacional. Tras meses de espera, hoy se conoció la conclusión a la que arribaron.

El informe de la Corte, según los defensores

En ese marco, los abogados de Romero y Vázquez difundieron este martes un comunicado en el que destacaron especialmente el resultado de la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema. “La intervención del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional concluyó, entre otros aspectos, que el lamentable fallecimiento de Ariel Goyeneche respondió a una causa multifactorial compleja. Los peritos determinaron la concurrencia simultánea de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares, en un contexto de extrema exigencia fisiológica por la propia resistencia de Ariel Goyeneche”, señalaron.

La defensa también remarcó que las pericias toxicológicas detectaron sustancias compatibles con un cuadro de “delirium agitado”, además de patologías cardiovasculares preexistentes. Según sostuvieron, los estudios “no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida”.

"Es un informe complementario", dijo el fiscal

Por su parte, el fiscal Alfieri relativizó el alcance de la nueva pericia y afirmó que el informe “termina diciendo que resulta complementario del informe primero”, elaborado por el Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia. En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), explicó que la discusión central no pasa por la “multicausalidad”, sino por determinar “si hay una causal que pudiera suprimirse”. Y agregó que el informe de la Corte es "complementario" al de los médicos del STJ.

"Respecto del comunicado brindado por una de las defensas, no voy a brindar una opinión. Es una decisión estratégica de parte de la defensa. Sí puedo decir que fue una pericia interesada por ambas defensas en la que planteaban fundamentalmente la invalidez de la pericia realizada por el cuerpo medico forense del STJ y que las conclusiones médicas no eran acertadas", dijo.

Y añadió: "El informe termina diciendo que resulta complementario del informe primero. La finalidad principal de este nuevo informe estaba basado, según las defensas, en la carencia técnica de la médica forense del STJ. Bueno, este informe es complementario. El hecho de la multicausalidad, probablemente la mayoría de los sucesos que se ocupa el sistema penal tenga multicausalidad. En ese sentido, la cuestión no es multicausalidad, sino si hay una causal que pudiera suprimirse".

Enseguida, explicó que la fiscalía analizó todo el recorrido de Goyeneche, desde que es detenido hasta que muere, y que fue "surpimiendo" otros factores, como su situación cardiovascular en ese momento. Para concluir que murió por acción de los uniformados.

A continuación, el comunicado completo difundido por la defensa:

Los abogados defensores de los policías Lisandro José María Romero y David Diego Ismael Vázquez, comunicamos la incorporación de pericias científicas decisivas al Legajo Judicial Nº 247217, vinculadas al fallecimiento de Ariel Alejandro Goyeneche. "En primer lugar, consideramos importante señalar que nuestros asistidos no son funcionarios privilegiados ni integrantes de estructuras de poder. Son trabajadores policiales subalternos, hombres de calle, agentes que diariamente cumplen funciones operativas en contextos de extrema tensión, muchas veces sin recursos suficientes, sin respaldo institucional y enfrentando situaciones humanas límite que deben resolver en cuestión de segundos.

Hoy, la evidencia científica incorporada oficialmente a la causa aporta claridad objetiva allí donde durante mucho tiempo prevalecieron interpretaciones parciales y equivocadas. La intervención del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional concluyó, entre otros aspectos, que el lamentable fallecimiento de Ariel Goyeneche respondió a una causa multifactorial compleja. Los peritos determinaron la concurrencia simultánea de factores respiratorios, metabólicos, tóxicos y cardiovasculares, en un contexto de extrema exigencia fisiológica por la propia resistencia de Ariel Goyeneche.

Asimismo, las pericias toxicológicas confirmaron que el consumo de sustancias tóxicas presentes en el cuerpo, son compatibles con un cuadro de agitación extrema y resistencia física, describiendo un episodio de “delirium agitado”, estado clínico crítico reconocido médicamente y asociado a un riesgo cierto de muerte súbita. A ello se suma otro dato central: la existencia de una condición cardiovascular previa y vulnerable que padecía Ariel Goyeneche. Los estudios revelaron alteraciones coronarias y lesiones cardíacas preexistentes que incrementaron significativamente el riesgo de una descompensación fatal frente a un cuadro de estrés extremo y consumo de sustancias.

También resulta importante destacar que los estudios radiológicos y médicos no constataron lesiones traumáticas letales, fracturas ni indicadores compatibles con una acción desmedida por parte de nuestros defendidos. Por ello, sostenemos que las pruebas científicas incorporadas a la causa respaldan con firmeza que nos encontramos frente a una tragedia humana profundamente compleja, atravesada por múltiples variables biológicas y médicas, y no ante una conducta dolosa dirigida a causar la muerte. El procedimiento policial tuvo origen en una intervención legítima ante una situación de crisis y alteración evidente. Nuestros asistidos actuaron en cumplimiento de su deber funcional, intentando contener un episodio crítico que derivó, lamentablemente, en un desenlace fatal que nadie deseaba, ni tampoco provocaron. Asimismo, entendemos que no existe reparación posible frente al dolor que implica la pérdida de una vida humana.

Ariel Goyeneche tenía familia, afectos e historia, y esa tragedia merece nuestro respeto absoluto. Pero también entendemos que detrás de esta causa existen dos trabajadores policiales y sus familias, atravesados desde hace meses por una enorme carga emocional, social y humana, aguardando que la verdad pueda establecerse con objetividad y sin prejuicios. Finalmente, como defensa técnica, reafirmamos nuestro compromiso con la verdad real, con el debido proceso y con una Justicia basada en evidencia científica, lejos de simplificaciones, presiones externas o condenas anticipadas.