La obra de titeres Lxs Dos Demonixs se presenta este viernes

La propuesta teatral denominada Lxs Dos Demonixs, escrita y dirigida por la dupla conformada por Sabrina Gullino Valenzuela Negro y Dimas Santillán, se presentará este viernes 22 de mayo a las 20:30 en el espacio Gatx Negrx Café Cultural, situado en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná. La función utiliza el lenguaje del teatro de títeres para abordar sucesos históricos acontecidos en la capital entrerriana durante la década del setenta.

El objetivo de la puesta en escena es explorar problemáticas vinculadas a la identidad, el amor y la memoria, ofreciendo al público una pieza que obtuvo reconocimientos en diversos festivales de la región.

Durante los 45 minutos que dura la representación, la trama se sitúa en el mes de marzo de 1978, periodo en el que se desarrolla una historia donde figuras mitológicas conocidas como shinigamis caminan entre los seres humanos. El relato se dispara cuando dos artistas ambulantes despiertan a estas entidades, introduciendo a personajes como Tanuki, una demonia caracterizada por su curiosidad que descubre el calor humano al cruzarse con Raquel, y a Tuli, un espíritu que busca entre las sombras aquello que el olvido le quitó.

El trasfondo histórico de la pieza se asienta sobre hechos reales vinculados a la familia Valenzuela Negro, una pareja de militantes que fue secuestrada en la ciudad de Mar del Plata en enero de 1978. La obra retrata el traslado de la pareja hacia centros clandestinos de detención y el posterior paso de Raquel Negro por el Hospital Militar de Paraná, sitio donde dio a luz a mellizos a comienzos de marzo de aquel año.

En lo que respecta a su trayectoria reciente, la producción llega a este escenario tras haber sido galardonada como mejor obra de títeres en el Festival Internacional de Crespo realizado en el año 2025. Ls pieza también tuvo presentaciones destacadas en el Teatro 3 de Febrero y fue seleccionada para participar en el Festival Trotamundos que tiene lugar en la provincia de Santa Fe.

Desde la organización informaron que el espacio contará con servicios de barra habilitados durante la velada.

La función tendrá un valor general de $5.000.