Una mujer de 78 años murió en Paraná tras ser atropellada por una moto y la conductora quedó detenida

Una mujer de 78 años falleció este martes luego de ser atropellada por una motocicleta en la intersección de calles Mendoza y Cervantes. Por disposición de la Fiscalía en turno, la conductora del rodado fue trasladada a la Alcaidía de Tribunales mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Según se informó a ANÁLISIS, el hecho ocurrió en el marco de los operativos de prevención y seguridad que llevaba adelante personal policial en la zona. La motocicleta, una Honda Bross de 125 cilindradas, era conducida por una mujer de 44 años que circulaba junto a su hijo de 11 años por calle Cervantes.

De acuerdo al relato de la conductora, al llegar al cruce con calle Mendoza observó a una mujer que cruzaba corriendo por la senda peatonal y no logró evitar embestirla. Como consecuencia del impacto, las tres personas involucradas cayeron sobre la cinta asfáltica.

La peatona, de 78 años, fue asistida de urgencia y trasladada al Hospital San Martín. Sin embargo, desde el nosocomio informaron posteriormente que presentaba un grave traumatismo de cráneo y que sufrió un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento.

Tras el siniestro, la Fiscalía dispuso el secuestro de la motocicleta involucrada y el traslado de la conductora a la Alcaidía de Tribunales. Además, se ordenó la realización de un control de alcoholemia.