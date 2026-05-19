Patronato, a 16 años del salto a la Primera B Nacional

Diego "La Joya" Jara, el concordiense que se metió en el corazón de los hinchas Rojinegros a fuerza de goles.

El 19 de mayo de 2010 no fue una fecha más para los hinchas de Patronato. Está marcado a fuego en el calendario de las grandes conquistas Rojinegras, porque aquel preciso día dio el salto al fútbol profesional. Así lo manifestó Carlos Marcelo Fuentes, su entrenador de aquella histórica campaña que lo llevaría a consagrarse campeón del Torneo Argentino A, obteniendo el ascenso a la Primera B Nacional.

Santamarina de Tandil –el mismo rival que enfrentaría para subir a Primera División en 2015– fue su último escollo para dar el salto de categoría ante un colmado estadio Presbítero Bartolomé Grella, donde se congregaron alrededor de 20.000 personas desatando una fiesta que se extendió hasta la madrugada paranaense. Allí, Diego Jara anotaría los dos goles que lo consagrarían como goleador del torneo y sentenciarían la serie por un lapidario global de 4 a 1.

Es que Patronato había ganado la ida por 2 a 1, con un recordado gol olímpico de Emanuel Urresti, y tenía todo para dar la vuelta ante su gente. Enfrente, estuvo el aguerrido equipo de Luis Murúa, el patagónico director técnico que pasó dejando huella por el Rojinegro en el Torneo Argentino B, justo en la etapa previa al Big Band que desató el golazo de Cristian Díaz ante Central Córdoba de Santiago del Estero y le dio el ascenso al conjunto de Edgardo Cervilla siendo campeón del Argentino B.

La crónica de ANÁLISIS expresó aquel 19 de mayo que “el equipo paranaense mostró su superioridad a lo largo de toda la llave frente a los dirigidos por Luis Murúa y no tuvo inconvenientes para sellar un triunfo tan festejado como esperado. Con el recuerdo reciente de aquel cambio de categoría de 2008 gracias al gol de La Pulga Díaz, y también con la bronca latente por esa definición perdida con Boca Unidos de Corrientes en los penales y el amargo trago en la promoción frente a la Comisión de Actividades Infantiles durante el último año, el rojinegro escribió una página de gloria para el fútbol paranaense, que por primera vez tendrá un equipo en la máxima división del ascenso de nuestro país”.

Aquel partido fue una de las mejores versiones de la temporada del Santo. Hubo actitud, despliegue y sacrificio, sumado a la labor colectiva y a los destellos individuales de Diego Jara, Néstor Espínola y Emanuel Urresti. Asumiendo un rol protagónico desde el vamos, el anfitrión hizo figura al arquero Daniel Bertoya con remates de Mariano Echagüe y Gabriel Graciani. Enfrente, poco pudieron hascer Fernando Telechea y Diego Bucci.

“Sin ser demasiado claro en sus avances, Santamarina se aproximó a Sebastián Bértoli con dos remates de Diego Barrios Suárez, pero el arquero del Santo mostró su confianza al descolgar con una sola mano una definición de emboquillada; más tarde, el delantero sacó un disparo desviado tras una habilitación de Darío González”, narra la crónica.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos del primer tiempo, cuando Gabriel Graciani encontró bien ubicado a Espínola con un cambio de frente, pero luego de un rebote, Mariano Echagüe cedió atrás para Lucas Márquez, quien mandó un centro de primera para la aparición de Jara. El concordiense, ganó en lo alto y con un preciso cabezazo superó a Bertoya. La situación se complicó para los tandilenses cuando Diego Barrios Suárez vio la roja por un codazo a Graciani.

En el complemento, Patronato salió a decidido a liquidar la historia y el trámite se le facilitó por la expulsión de Darío Vizcacha González, tras una protesta al juez de línea Rubén Tapia por un gol anulado por posición adelantada. Iba cuarto de hora y Patrón acariciaba el ascenso.

La Joya Jara puso el broche de oro a una noche mágica tras una larga corrida: entró por el medio del área, amagó a patear al arco, gambeteó al arquero y definió con su mejor perfil para el 2 a 0. El resto estuvo de más.

“Miles de personas festejaron tras el pitido final del tucumano Ariel Montero y vieron el delirio de los jugadores dentro de la cancha. Cada uno de los integrantes del plantel, conformado por varios de los que ascendieron del Argentino B al A, se confundieron en un abrazo y celebraron uno de los hechos más importantes para el fútbol paranaense que desde agosto tendrá un representante en el Nacional B”, publicó ANÁLISIS.

Los nombres que quedaron en la historia:

Sebastián Bértoli; Gabriel Graciani, Walter Andrade, Víctor Soto, Lucas Márquez; Emanuel Urresti, Leonardo Ferrero, Mariano Echagüe, Fabián Espínola; Diego Leclercq, Diego Jara fueron los protagonistas de la final como titulares para el equipo de Carlos Marcelo Fuentes. Además jugaron la final Cristian Díaz, Augusto Prono y Edgardo Bríttes.