Con Julio Federik se va una personalidad que prestigió el derecho, las letras, la música y el deporte.

Pertenecemos a la misma generación, compartimos Tribunales, los encuentros sociales y la charla ocasional que nunca postergó, aunque la urgencia profesional lo llevara presto a una audiencia; por delicado que fuere el asunto, siempre se detuvo para prodigar el abrazo afectuoso, la palabra cordial, la sonrisa, como correspondía a un caballero de su estirpe, porque el gentilhombre, hidalgo, leal y honorable, fueron características que invariablemente lo distinguían.

Tuve ese honor, el ser destinatario de su afecto, precedido por la docencia de Susana, su madre, mi profesora de francés en el colegio secundario.

En mi Estudio destaca encuadrado su poema “Con mi generación”, con dedicatoria de su puño y letra, todo un privilegio.

Se fue muy pronto, porque su mente inquieta y su pluma prodigiosa todavía ofrecían mucho para dar; en Julio Federik la provincia de Entre Ríos ha tenido un referente en esas disciplinas que el destacó, con matices propios, su prosa encendida y rica en el lenguaje, sus aportes al derecho y a la legislación, hasta sus consejos apropiados en que cómo presentarse ante una audiencia, porque, fiel al estilo que compartíamos, ciertas solemnidades y formalidades no podían estar ausentes frente al estrado, en señal de respeto a la magistratura, al justiciable, al colega, hábitos que pareciera se van perdiendo pero que a nuestra generación le importaron y siempre incondicionalmente reivindicamos.-

Presentíamos el desenlace, naturalmente no lo queríamos así, pero tampoco es justo alongar una agonía cruel, Julio vivió con entrega total a la vida; como dijera un gran pensador de la humanidad, la vida no es corta, sino que la desperdiciamos malgastando el tiempo en trivialidades, vicios o posponiendo el presente para vivir pensando en el futuro; la vida es suficientemente larga y generosa si se gestiona bien, la verdadera sabiduría radica en adueñarse del presente; al final, el triunfo y el fracaso son impostores efímeros (Tulio Anneo Séneca, en su epístola a Paulino “De la brevedad de la vida”).

Querido Julio, colega y amigo, descansa en paz.

(*) Ladislao Fermín Uzín Olleros es abogado e historiador.