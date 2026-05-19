El Gobierno nacional define la polémica licitación de la Hidrovía

Avanza la licitación por la Hidrovía. Índice de salarios. Cerraron más de 24 mil empresas en la era Milei. Caputo recibe a la UIA. Se reúne el Congreso del PJ. Trump se reúne con funcionarios por Irán. Encontraron muertos a los buceadores italianos.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación avanza hoy con la tercera etapa de la licitación pública para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay. A las 13, se hará la apertura del sobre con las propuestas económicas a través del sistema Contrat.ar. Hace unos días, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas advirtió anomalías en la transparencia de este proceso de licitación.

Las firmas Jan De Nul NV–Servimagnus SA y Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME), las dos más importantes en la materia, quedaron precalificadas para competir en la instancia final. Es el proceso licitatorio para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, el principal corredor fluvial de exportación de la Argentina.

¿En qué consiste la licitación de la concesión de la hidrovía?

Esta licitación busca otorgar la concesión (bajo el régimen de obra pública por peaje) para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado de la Vía Navegable Troncal.

Durante el proceso de preselección de ofertas, el Gobierno nacional excluyó de la competencia a la firma brasileña DTA Engenharia por no presentar las garantías requeridas para la realización de los trabajos.

En medio de este proceso, el 15 de mayo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, emitió la semana pasada un dictamen enumerando una serie de irregularidades en el proceso licitatorio de la Hidrovía.

El informe señaló que la ANPYN repitió irregularidades que ya habían sido advertidas en el anterior proceso de licitación anteriores, que la propia administración dejó sin efecto.Entre otras irregularidades, la denuncia menciona: limitación a la participación de algunos competidores; omisión de la evaluación de impacto ambiental; distorsiones en la forma de evaluar las ofertas y limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes.

¿Qué es la Hidrovía Paraguay-Paraná y por qué es crucial para la Argentina?

La Hidrovía Paraguay-Paraná es la principal vía de salida de los barcos que transportan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados -sobre todo aceite y harina de soja-, las que en 2025 significaron el ingreso de US$ 52.337 millones según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En el Gran Rosario -entre las localidades de Villa Constitución y Timbúes- existen casi 30 terminales portuarias que conforman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, luego del de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, de acuerdo de Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Hacia estos puertos confluye, a través de camiones, gran parte de la producción agraria de la Argentina, para que pueda ser embarcada hacia el exterior. Por la Hidrovía también circula parte de la producción de Paraguay y del sur de Brasil.

La exportación de estas escalas de producción se realiza por medio de grandes barcos, llamados Panamax, capaces de transportar entre 60 mil y 90 mil toneladas de carga a través de los mares.

¿Cuál debe ser la profundidad de la Hidrovía y por qué necesita de un mantenimiento constante?

Los Panamax requieren de una profundidad mínima e indispensable para navegar sin encallar en el fondo del río.

Una de las características del río Paraná -el cuarto más caudaloso del planeta- es su constante proceso de sedimentación. Por eso es indispensable sostener un mantenimiento constante a través de mediciones -batimetrías- y dragado (un procedimiento que consiste en remover los sedimentos para mantener la profundidad del río), que garantice el calado adecuado para que puedan circular estos grandes buques.

La profundidad de la Hidrovía hasta Timbúes -al norte del Gran Rosario- era en febrero de 2025 de 34 pies (10,36 metros), lo que ya resulta insuficiente e impacta negativamente en los costos de las exportaciones argentinas.

Un Panamax, con carga completa, requiere de un calado de al menos 42 pies (12,80 metros). Al no contar con la profundidad adecuada a lo largo de la Hidrovía, los barcos que ingresan a las terminales portuarias del Gran Rosario cargan aproximadamente el 70% de su capacidad máxima.

Fuente: Cenital y Chequeado