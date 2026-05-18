Prensa irresponsable

Creo que estamos asistiendo al fin del periodismo. Se termina una profesión. Ya nadie, o casi nadie, “hace periodismo”.

En los programas llamados “informativos” de la TV nacional, se la pasan opinando a pantalla partida, generalmente “operando” para alguien que los hace “pensar” de esa manera. Es normal ver a un invitado y 4 o 5 “periodistas” que se la pasan dialogando entre ellos y dejando mínimo espacio para el habla del visitante, que debería ser lo importante del espacio. No interesa, interesa destruir opinando, operando. No son periodistas, son opinólogos.

El tema Manuel Adorni, es ideal para tomarlo como caso testigo. Mas allá de si le cierra o no el blanco y si puede justificar y encuadrar sus ingresos con sus egresos. Lo que se ha fabulado en los últimos 2 meses es increíble. He escuchado tremendas barbaridades, que en mi caso tomé alerta (debido a mi profesión) cuando salto la información que el funcionario había viajado en Primera clase a Aruba, en las fechas cercanas a fin de año, con su familia (4 personas) y por lo que había abonado la suma cercana a USD 5.400 en total. Por mi actividad, al momento de ver esa información detecto que es falsa, ya que esos servicios en esas fechas, no puede costarle menos de USD 16.000, pero veía como en todos los medios del país se repetía hasta el cansancio esa mentira.

A partir de allí decidí prestar especial atención a todo lo que se dice del tema. Que jubiladas generosas, que crecimiento exponencial de su patrimonio, que una fortuna para remodelar una casa, que cascadas, que mármol de Carrara, etc. etc. etc.

Todo eso no es falso, está tergiversado, lo que lo torna en algo muy parecido. Adorni claramente está muy endeudado, por sus hipotecas, lo que clarifica que, si bien adquirió inmuebles, los debe, lo que hace nulo el cambio del resultado patrimonial. Ninguna jubilada generosa, cuando firmas una hipoteca te da plata, le dan el uso del inmueble, a cambio de una pactada devolución, no hay movimiento de efectivo, como dijeron hasta cansarse en todos los irresponsables medios. USD 245.000 son suficientes para construirnos desde cero una hermosa propiedad, no para hacer remodelaciones. Es una locura pensar que se gastó eso, y demás está decir que viendo “la cascada” de la que se burla el periodismo, no es más que una sencilla y austera caída de agua que, de paso sea para hidrogenar la piscina, elemento que es normal en esos casos.

Y quiero dejar en claro, que no defiendo a Adorni, no es mi intención aquí entrar en ese tema, (en mi opinión debería salir del gobierno, le hace daño) lo tomo solo como ejemplo, para demostrar lo mal que se desarrolla esa ex noble profesión. De golpe se olvidaron de los casos donde el desfalco es infinitamente superior, Siras, AFA, dinero ruso a periodistas argentinos, causa cuadernos, etc. Papelones de dimensiones astronómicas al lado del posible hecho irregular del ministro. Pero creo que nadie decide para que hablen de esos temas. Si no es así, no se entiende. Cansa ver tanta mentira o cuando se repiten, en medios provinciales, noticias falsas generadas en medios nacionales.

Las encuestas (siempre tendenciosas también, sino hay que remitirse a todos los resultados electorales, que difieren sustancialmente con las presunciones de los encuestadores) hablan de la baja consideración social de los políticos, los gremialistas, los empresarios y también de los periodistas. Está claro que estos no escapan a las generalidades, forman parte de nuestra decadente sociedad. Ojalá tomen nota.

(*) Edgardo López Osuna es empresario Pyme. Exdirigente LLA en Paraná.