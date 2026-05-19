Se recibieron ocho ofertas para la reparación integral de un ala de los Tribunales de Concepción del Uruguay

Tras la venta de 14 pliegos, finalmente ocho firmas presentaron sus ofertas en el marco de la Licitación Pública Nº 02/26, convocada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para la realización de la obra denominada “Intervención Integral Ala Sur (4°, 3° y 2° nivel) del Edificio de Tribunales de Concepción del Uruguay”. Fue durante una acto realizado hoy en el Salón María Sara Oyhampé, ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná.

Los trabajos solicitados deberán efectuarse en el inmueble situado en calle San Martín 665 -de la ciudad de Concepción del Uruguay-, en un plazo de 18 meses corridos a partir de la firma del Acta de Replanteo. Para tal fin el presupuesto oficial es de 1.746.004.364,36 pesos.

Luego de verificarse el cumplimiento de la documentación requerida en el Sobre Nº 1 –recibo de compra de pliego, póliza de seguro de caución, certificado de capacidad de contratación anual, y certificación de firmas por escribano público-, se conocieron las ofertas económicas, en el siguiente orden: Incar SA, 1.448.406.863,70 pesos (dejándose asentado en el acta que el monto de la curva de inversión -de 1.448.406.873,46 pesos-, no coincide con el de la oferta); Vázquez Ávalos, Gustavo 1.614.676.621,28 pesos (importe que no coincide con el de la curva de inversión, en el que no figuran los centavos); Peterson, Orlando José, 1.598.452.099,52 pesos; Traza SA 1.629.046.336,25 pesos; Ernesto Ricardo Hornus SA, 1.697.927.994,61 pesos; Del Tala SA, 1.535.022.398 pesos; Constructora Cardenal SAS, 1.764.677.418,71 pesos; y Cooperativa de Previsión, Obras y Servicios Públicos Uruguay Ltda, 1.738.146.594,42 pesos.

La presentación de ofertas se realizó en presencia del tesorero del Poder Judicial, Pablo Dayub; la directora de Arquitectura Judicial, Diana Zilli; y la responsable de la Oficina de Compras y Asesoramiento del STJ, Cecilia Piloni, con intervención del secretario de Superintendencia Nº 2 del STJ, Esteban Simón.

Del acto participaron representantes de las firmas oferentes, que también firmaron el acta correspondiente.