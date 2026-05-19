La inflación mayorista se aceleró a 5,2% en abril y duplicó al IPC

La inflación mayorista de abril fue de 5,2%, lo que representa una suba de 1,8 puntos respecto a marzo. En los últimos 12 meses, el alza acumulada alcanzó 30,8%, mientras que en el primer trimestre del año la variación fue de 11,6 por ciento. El dato mensual duplicó al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo mes.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 5,2% frente a marzo, impulsado por aumentos de 5,3% en productos nacionales y 2,5% en importados. Entre los productos nacionales, los mayores aportes al alza provinieron de petróleo crudo y gas, productos refinados del petróleo, sustancias y productos químicos, alimentos y bebidas, y artículos de caucho y plástico.

El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) también tuvo un incremento, en este caso de 4,8% en el mes, con una suba de 4,9% en productos nacionales y 2,5% en importados.

Por último, el índice de precios básicos del productor (IPP) creció 4,8% en abril, explicado por un avance de 7,5% en productos primarios y 3,7% en productos manufacturados y energía eléctrica.

En abril de 2026, el IPIM estuvo fuertemente condicionado por el aumento del precio del barril de crudo a nivel mundial, producto de la guerra en medio Oriente. Ese fuerte incremento, que consolidó al commodity por encima de los USD 100 el barril e impulsó los valores hacia arriba.

En efecto, mostró las siguientes variaciones respecto al mes anterior, según los datos del Indec. El mayor incremento se registró en “Petróleo crudo y gas”, seguido por “Productos Pesqueros”, “Productos refinados del petróleo” y “Sustancias y productos químicos”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a sus redes sociales para asegurar que “si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”.

“Las divisiones Petróleo Crudo y Gas, Productos Refinados del Petróleo, Productos de Caucho y Plástico y Sustancias y Productos Químicos aportaron 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 p.p. del nivel general. Excluyendo estas cuatro categorías relacionadas con el shock externo, la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril, y 23% interanual”, indicó Caputo en X.

En efecto, el rubro Petróleo crudo y gas explicó 2,09 puntos porcentuales del índice total, mientras que “Productos refinados del petróleo” sumó otros 1,63 p.p. y “Sustancias y productos químicos” añadió otros 0,46 p.p.

“La aceleración refleja de manera más directa el impacto de la suba del petróleo y los refinados. Excluyendo ese efecto, estimamos que el aumento habría estado más cerca de 1,5% m/m”, evaluó Federico Filippini, economista de Adcap Grupo Financiero.

Los 10 rubros mayoristas que más aumentaron

Petróleo crudo y gas: 22,9%

Productos pesqueros: 16,8

Productos refinados del petróleo: 13,6%

Productos de caucho y plástico 7,4

Sustancias y productos químicos: 5,1%

Muebles y otros productos industriales: 4,6%

Tabaco: 3,3%

Productos de minerales no metálicos 3,1%

Papel y productos de papel: 2,6%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 2,4%

En abril de 2026, la inflación minorista se ubicó en 2,6%, mostrando una desaceleración respecto al 3,4% de marzo y frenando la tendencia ascendente de los últimos diez meses. El acumulado anual alcanzó 12,3% y la variación interanual fue de 32,4 por ciento. El dato estuvo dentro de las previsiones del equipo económico y de consultoras privadas, que la estimaban entre 2,4% y 2,8 por ciento.

Dentro de los distintos rubros, los precios Regulados lideraron los aumentos con 4,7%, impulsados por subas en transporte y electricidad. El IPC núcleo avanzó 2,3%, principalmente por incrementos en alquileres, servicios vinculados a la vivienda y restaurantes. Los precios Estacionales no tuvieron variación, ya que las subas en indumentaria fueron compensadas por bajas en turismo y frutas.

Transporte registró el mayor incremento entre las categorías con 4,4%, seguido por Educación, que subió 4,2 por ciento. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,5% y Recreación y cultura, 1,0%, siendo los rubros de menor variación.