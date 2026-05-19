Con presencia paranaense, Gimnasia de Comodoro Rivadavia está en semifinales

Gimnasia de Comodoro Rivadavia se transformó en semifinalista de la Liga Nacional de Básquet al derrotar por 81 a 71 a Independiente de Oliva, en el estadio “Socios Fundadores”, en el Juego 5 de los cuartos de final. El goleador del elenco ganador fue Marcos Chacón con 22 puntos, bien acompañado por Anyelo Cisneros con 20 tantos. Quien también fue un pilar fundamental fue el paranaense Martianiano Dato, autor de 12 puntos, nueve rebotes y tres asistencias en 31 minutos de juego.

Las acciones en el sur argentino

El encuentro, disputado en el estadio Socios Fundadores, comenzó igualado en los primeros minutos por parte de los dos equipos, pero Gimnasia logró estirar a cuatro puntos (7-3) gracias a Martiniano Dato y Anyelo Cisneros desde la pintura. Pese a sacar una ventaja de ocho puntos (12-4) por parte del local, Independiente reaccionó a través de Nicolás Marcucci para dar vuelta el marcador (14-15). En la parte final del primer cuarto, el conjunto patagónico aprovechó la poca efectividad de la visita y las acciones ofensivas de Marcos Chacón para cerrarlo 23-18.

En el segundo período, Gimnasia estiró la ventaja a 10 puntos (28-18) con Chacón y Dato a la cabeza de los ataques, pero nuevamente el conjunto cordobés logró achicar la desventaja a tres puntos (32-29) con Patricio Tabarez a falta de cuatro minutos. En los últimos minutos del segundo cuarto, el encuentro fue parejo, donde Gimnasia aprovechó con Emiliano Toretta y Cisneros para irse al entretiempo arriba por 44-40.

Tras el descanso, Independiente salió mejor del vestuario, con un parcial de 13-0 para tomar la ventaja en el marcador (44-53), aprovechando los errores del local y la eficacia de Agustín Cáffaro y Fortunato Rolfi. A falta de tres minutos, el local reaccionó con el ingreso del chileno Sebastián Carrasco para pasar al frente (58-56) desde el perímetro. El tercer cuarto finalizó 62-58.

En el último período, el local mantuvo su ventaja en los primeros minutos (64-61). A partir de ahí, Gimnasia estiró a ocho puntos (69-61) pero Independiente reaccionó con dos buenos contraataques por parte de Rolfi. En la recta final del partido, el Verde logró estirar su ventaja a los 10 puntos con Bryan Carabalí y Chacón desde los tiros libres para cerrar la serie a su favor. El partido finalizó 81-71.