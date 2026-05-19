Hubo más de 120 propuestas en las Convocatorias Culturales de la Municipalidad de Paraná

Cerró la etapa de inscripción de los proyectos presentados por artistas, colectivos y trabajadores de la cultura de Paraná. La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Paraná busca acompañar, promover y fortalecer el desarrollo de proyectos culturales locales a través de distintas líneas de acción vinculadas a la música, la danza, el teatro y otras disciplinas artísticas.

En esta edición, las convocatorias abarcan ciclos culturales: Primera Infancia, con presentaciones en jardines maternales municipales; Grabación de EP, destinada a proyectos musicales que podrán registrar tres canciones en el Teatro 3 de Febrero; Encuentros Culturales Comunitarios, con espectáculos en distintos territorios de la ciudad; Cultura en Escena, con funciones de teatro y danza para público general; y Música en esta Orilla, que desarrolla ciclos musicales en distintos espacios culturales.

El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la amplia participación y el interés de la comunidad artística local en formar parte de la propuesta: “Esta convocatoria apunta a generar nuevas instancias de circulación, producción y encuentro cultural en nuestros espacios culturales: el Teatro 3 de Febrero y el renovado Centro Cultural Juan L. Ortiz”. Además, señaló que “en esta oportunidad se suma el escenario de la Escuela de Arte Constancio Carminio a la propuesta”.

En las próximas semanas se comunicarán los proyectos seleccionados correspondientes a cada uno de los ciclos culturales, a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Paraná.