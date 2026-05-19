El Grupo Tangente inaugura su muestra colectiva

El colectivo de artistas visuales denominado Grupo Tangente presentará su nueva exposición titulada "Relatos en Tránsito" este jueves 21 de mayo a las 20 en el espacio de arte ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo (San Martín 902), situada en la intersección de las calles San Martín y España, de la ciudad de Paraná. La inauguración consiste en una puesta colectiva donde cinco artistas locales exhibirán sus trabajos realizados bajo diversas técnicas como el grabado, el arte textil y la instalación.

La muestra busca visibilizar los procesos de creación colectiva y el intercambio estético que el grupo viene desarrollando desde hace años.

La exposición reúne las obras de Graciela Nicolini, Cristina Gonzales, Gache Roldán, Andrea Posteraro y Gaby Grodzielski, quienes conforman este espacio de trabajo conjunto basado en el acompañamiento y la conversación constante entre pares.

Desde el propio grupo, expresan que este trabajo entre artistas esta "atravesado por el encuentro, la conversación y los puntos de contacto entre las búsquedas individuales. La muestra se despliega como una trama donde lo íntimo y lo colectivo se entrelazan constantemente".

La actividad será libre y gratuita.