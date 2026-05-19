Mouliá participó de una jornada sobre federalismo y desarrollo productivo en el Congreso Nacional

José Mouliá participó de la conferencia “Argentina Federal Productiva. Desafíos y Oportunidades”, realizada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y organizada por Fundación Mediterránea junto al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina (CLNA) y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI).

La actividad reunió a más de 80 participantes entre legisladores, empresarios y referentes institucionales, generando un espacio de intercambio y análisis sobre los desafíos estructurales vinculados al desarrollo económico y productivo del país.

La exposición central estuvo a cargo de Osvaldo Giordano, presidente del IERAL de Fundación Mediterránea, quien presentó un diagnóstico sobre las superposiciones tributarias y las duplicaciones en las estructuras de gasto entre los distintos niveles del Estado. En ese marco, remarcó la necesidad de avanzar hacia un esquema más eficiente que favorezca la producción, la inversión y el crecimiento de la Argentina.

La apertura estuvo encabezada por Rafael Pascual, presidente del CLNA, mientras que el cierre fue realizado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, quien destacó la importancia de promover espacios de debate técnico orientados al fortalecimiento del desarrollo productivo y la articulación federal.

También participó el presidente del IEERI, Humberto Roggero, quien destacó la importancia de impulsar propuestas orientadas al fortalecimiento de una agenda federal de crecimiento y desarrollo para la Argentina.

La jornada contó además con la presencia de representantes del cuerpo diplomático, entre ellos el embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos; el embajador de Japón, Yoshitaka Hoshino; el embajador de los Países Bajos, Mauritz Verheijdem; y el embajador de Marruecos, Fares Yassir, junto al segundo secretario de la Embajada de Japón, Takahiro Yamamoto.