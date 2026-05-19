La obra "Lombrices" tendrá dos funciones en Casa Boulevard

El elenco concertado bajo la dirección de Jorge Fillastre presentará la obra teatral titulada "Lombrices", escrita por el autor Pablo Albarello, los días viernes 22 y sábado 23 de mayo a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

La puesta en escena cuenta con las actuaciones protagónicas de César Salinas y Diego González, quienes asumen el desafío de interpretar a dos personajes femeninos en una trama que combina el humor negro con la tragedia.

La pieza se sitúa en el interior de un departamento olvidado dentro de un edificio convencional, donde dos mujeres ancianas llamadas Martirio y Consuelo transcurren sus días recluidas en un entorno que roza lo irreal. La historia se desarrolla en un contexto de encierro voluntario, donde ambas protagonistas construyen una rutina saturada de delirios y nostalgias mientras el entorno parece desmoronarse entre las llamas. En este escenario de aislamiento, las mujeres despliegan diálogos sobre temáticas como la política, la religión, el sexo y los amores prohibidos.

Lombrices es una pieza que obtuvo reconocimientos previos, habiendo sido premiada en el Concurso de Teatro de Humor organizado de manera conjunta por el Instituto Nacional del Teatro y Argentores.

Ficha artística y técnica

Actúan: César Salinas y Diego González

Técnica: Ricardo Montiel Dimenza

Asistencia: Juan Abuaf

Dirección: Jorge Fillastre

Tanto para la función de este viernes como para la de este sábado, la entrada será de $12.000. Para reservas, comunicarse al 343 5073315 (Juan).