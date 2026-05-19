Ríos: “Hay mayor nivel de pobreza y mayor expulsión hacia la calle de sectores muy vulnerables”

"Ayer recibimos una ayuda del gobierno provincial de 50 frazadas para la ciudad de Paraná, que es una ciudad con más de 270 mil habitantes (...) sorprende que se quiere instalar como noticia una imagen de ayuda que en realidad no existe”, cuestionó Ríos.

El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, se refirió al trabajo que se viene desarrollando para asistir a los sectores vulnerables y personas en situación de calle ante la llegada del frío intenso.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Ríos sostuvo que “a esto lo veníamos previendo, tratando de fortalecer todo lo que son los refugios que tenemos, ya sea el de calle Belgrano, ya sea articular con Cáritas o a través de Defensa Civil, todo lo que tiene que ver con las rondas nocturnas” y aclaró que “en cuanto a lo que es la entrega de frazada, ayer recibimos una ayuda del gobierno provincial de 50 frazadas para la ciudad de Paraná, que es una ciudad con más de 270 mil habitantes”.

Al respecto, admitió que “la verdad, es que sorprende, pero más aún cuando se hace de esta situación una noticia y cuando se quiere instalar como noticia una imagen de ayuda que en realidad no existe”.

De todos modos, mencionó que “desde el Estado Municipal, a través de lo que es el taller textil, estamos en la etapa de confección de entre 2.500 y 3.000 frazadas, que son las que se distribuyen todos los años. Lo hacemos fundamentalmente a través de las comisiones vecinales, que son las organizaciones reconocidas por el Estado Municipal y también acompañando a otras organizaciones sociales, que cuentan con una trayectoria y un prestigio que nos permite dar certeza de que estos elementos van a llegar a un buen destino. Estamos prontos a entregarlo, ya tenemos una remesa hecha por parte del taller textil y estamos esperando que se terminen estas 2.500 a 3.000 frazadas y vamos a hacer ahí lo que es la entrega general a todas las comisiones vecinales”.

Respecto de las personas en situación de calle, Ríos reconoció que “advertimos, como seguramente lo harán otras organizaciones, un incremento muy notorio de las personas en situación de calle con una nueva modalidad, porque hacia el año pasado la gran cantidad de personas en situación de calle tenía que ver con personas con problemas de salud mental o consumo problemático, pero hoy vemos que se han incorporado otras personas que tienen que ver fundamentalmente con la imposibilidad de poder acceder a una vivienda, un alquiler; tenemos muchos adultos mayores que pese a contar quizás con una jubilación o con una pensión, no pueden llegar a poder alquilar o a ir a un geriátrico. Este es un problema que lo vemos prácticamente todos los días. Y podemos observar también la presencia de personas de otras localidades, de la ciudad de Santa Fe fundamentalmente, o de localidades del interior de la provincia, lo cual vemos que se ha ido incrementando notoriamente”.

Ante ello, sostuvo que “el municipio tiene el dispositivo de calle Belgrano; trabajamos articuladamente con el dispositivo de Cáritas; como hacemos todos los años, hemos refuncionalizado lo que es el área de la Casa de la Mujer para poder alojar a niños y mujeres; tenemos el refugio Madre Teresa de Calcuta en Don Bosco y Blas Parera, y como todos los años también, hemos establecido un refugio circunstancial en lo que es Defensa Civil. Pero evidentemente ante la gran demanda, a veces estos dispositivos no logran cumplir con todas las necesidades de los vecinos y en función de eso lo que hacemos también es acompañar a través del área de Defensa Civil con las rondas nocturnas, lo que es algunos recorridos en la ciudad de Paraná, fundamentalmente en la zona céntrica y en los grandes corredores, después de las 10 de la noche, entre las 11 y las 12 de la noche y otra vez después de las 4 de la mañana, para poder llevar alguna asistencia, ya sea con alimentos o con alguna bebida caliente y abrigo, a aquellas personas que por distintas situaciones aún continúan en situación de calle”.

Consultado por el trabajo en conjunto con la Policía, para evitar situaciones problemáticas con otros vecinos, Ríos definió que “es una situación compleja donde se generan estas situaciones. A veces los vecinos manifiestan situaciones y piden que se saque a la gente de la vereda o del hall de un edificio, directamente. Esto a veces se hace muy difícil, muy complejo, porque tampoco tenemos las herramientas para poder hacerlo. El alojamiento en un dispositivo es voluntario y también en ese caso se requiere la presencia de la fuerza policial y, a veces, cuando se trata de situaciones más complejas colaboran profesionales del área de salud mental y también a veces personal de lo que es el área de emergencia sanitaria cuando se trata de situaciones de enfermedad. Nosotros venimos trabajando muy bien, por lo menos hay una articulación y un trabajo mancomunado. Yo debo destacar que por lo menos se logra trabajar en equipo y poder resolver algunas situaciones, de mayor o menor complejidad, pero se logran resolver satisfactoriamente. También es cierto que el vecino a veces se queja y plantea estas situaciones que son entendibles, pero lamentablemente dada la capacidad que tenemos desde el Estado Municipal, no logramos tener el cupo suficiente para alojar a todas las personas. Estamos hablando más de 350, 400 personas en situación de calle solamente en lo que es el radio céntrico en la ciudad de Paraná”.

Especificó que “en las rondas nocturnas que dan las diferentes organizaciones, inclusive el Estado Municipal, los sábado y miércoles, que es el día que le corresponde al Estado Municipal, se están entregando aproximadamente 400 a 500 viandas, lo cual nos habla de un universo muy grande de personas en la calle, porque sólo atendemos en ese caso lo que es el radio céntrico. Y ya si uno transita otros lugares de la ciudad, también es recurrente ver que también hay personas en situación de calle”.

“Es una situación que, a mi entender, se va complejizando cada vez más y me gustaría que más allá de los discursos, más allá de las declaraciones periodísticas, desde el Estado provincial haya un acompañamiento concreto en cuanto a poder destinar recursos y fundamentalmente contar con un espacio físico para poder atender esta situación”, reclamó.

En este contexto, sobre la situación de los menores, el funcionario aclaró que “el organismo que debería intervenir frente a chicos en situación de calle es el Copnaf. Lo que sí hemos observado en algunos casos, que lo hemos tratado de resolver a través del dispositivo con el que contamos que es la Casa de la Mujer, por situaciones circunstanciales de familias que a veces son desalojadas, queda la madre y los chicos en la calle y este es un problema que debe abordarse profesionalmente, porque a veces la familia no se quiere desmembrar o separar, entonces lo que tratamos de hacer es una primera intervención y después derivarlos a organismos que tienen directamente una competencia directa sobre el tema”.

Refirió que en el último tiempo se ve a “muchas familias desalojadas por la falta de recursos para asumir el costo que significa alquilar una vivienda” y mencionó como ejemplo: “Hace unos días atrás, a partir de la demanda de los vecinos de una familia entera de 11 miembros, de las cuales uno de los chicos estaba con tratamiento oncológico, y tuvimos que asistirlo en una casa abandonada donde se habían ido a vivir”. “Estas son situaciones que se repiten, no digo todos los días, pero si en el mes tenemos varias circunstancias similares”, alertó.

Por último, sobre el trabajo en conjunto con otras ciudades, Ríos sostuvo que “se ha charlado de manera informal con algunos referentes que uno conoce que tienen las mismas tareas en otras localidades y la realidad varía. Por ejemplo, hay capitales de provincia donde hay un compromiso y un acompañamiento mayor de los Estados provinciales y tenemos otros casos, como puede ser la ciudad de Santa Fe, donde hay una política quizás más represiva y por eso sucede que vienen vecinos de Santa Fe, porque en Paraná quizás se lo trata de una mejor manera. Es decir, esto también tiene que ver con las políticas institucionales de cada uno de los diferentes gobiernos y con el acompañamiento y las infraestructuras que vienen desde hace muchos años. Lo que sí vemos es que más allá de las diferentes miradas o acciones que desarrollan los gobiernos de otras localidades, el fenómeno es prácticamente el mismo. Hay mayor nivel de pobreza, mayor expulsión hacia la calle de sectores muy vulnerables como son adultos mayores y familias, que es un fenómeno recurrente”.