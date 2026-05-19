Récord de morosidad: las deudas de las familias alcanzaron el nivel más alto desde que lo mide el BCRA

La morosidad de las familias alcanzó el 11,2%, el valor más alto desde 2010 y por encima incluso de los niveles registrados durante la pandemia. El dato, relevado en el tercer informe del Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC), se produjo luego de 15 meses consecutivos de aumentos, reflejando el creciente deterioro económico y financiero que atraviesan los hogares argentinos. El IVFC registró en febrero un valor de 5,1 puntos, consolidándose dentro del estadio de Fragilidad Familiar y marcando el décimo mes consecutivo de incremento.

El tercer informe del IVFC, impulsado por el diputado nacional de Unión por la Patria Nicolás Trotta advierte que el aumento del índice estuvo impulsado principalmente por el deterioro del poder adquisitivo de los ingresos, el crecimiento de la morosidad, la caída del empleo formal y el cierre de pymes, mostrando una brecha cada vez más profunda entre el relato económico del Gobierno y la realidad que atraviesan millones de familias argentinas.

“La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes”, señaló Trotta en declaraciones publicadas por Parlamentario.

El deterioro del empleo formal es otro de los ejes que marca el informe. Durante la gestión de Javier Milei sólo en 7 de los 26 meses se crearon puestos de trabajo registrados y ya se perdieron más de 205 mil empleos privados formales, impactando directamente en los ingresos y en la estabilidad de miles de hogares.

La inflación sigue golpeando el bolsillo y deteriorando el poder adquisitivo de las familias.

Al mismo tiempo, el informe advierte sobre el cierre de más de 24 mil pymes durante la gestión de Javier Milei, profundizando el impacto sobre el empleo y la economía real. “Una cosa son los números que muestra el presidente Javier Milei y otra muy distinta es la vida cotidiana de las familias argentinas. Este informe habla de esa realidad: más deudas, menos capacidad de pago y mayor fragilidad en los hogares. Mientras el Gobierno celebra indicadores que no reflejan lo que viven millones de familias, muchas personas siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes”, agregó el diputado nacional de Unión por la Patria.