El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria para las Becas de Movilidad

El organismo nacional anunció el lanzamiento de las Becas de Movilidad 2026, una iniciativa de alcance federal orientada a fortalecer la circulación y el fomento de los trabajadores de la cultura en diversos ámbitos profesionales. El Fondo otorgará estos beneficios económicos para que artistas y agentes culturales de todo el país puedan financiar su presencia en ferias, mercados, festivales, congresos, foros y otros eventos, tanto en territorio nacional como en el exterior.

La convocatoria apunta a facilitar el crecimiento profesional de los postulantes mediante el apoyo financiero directo para cubrir gastos que de otra manera podrían resultar un impedimento para la difusión de sus obras o el intercambio de conocimientos en encuentros internacionales y regionales.

La convocatoria está dirigida a un amplio espectro de la comunidad creativa, incluyendo a artistas, artesanos, diseñadores, arquitectos, productores, investigadores y gestores culturales que posean nacionalidad argentina o sean extranjeros con residencia legal acreditada en el país.

Los interesados tienen la posibilidad de presentarse de manera individual o conformando grupos. En el caso de las aplicaciones grupales, la reglamentación establece que se otorgará un máximo de cuatro becas por cada grupo en la categoría seleccionada, debiendo cada postulante optar por una única modalidad de participación entre las ofrecidas por el organismo.

En cuanto a la financiación, el Fondo Nacional de las Artes definió que para la movilidad dentro de los límites de la República Argentina, los beneficiarios podrán recibir un monto de hasta $1.500.000, mientras que para aquellos compromisos que requieran viajar al exterior, el tope se extiende hasta los $3.000.000. Estos fondos pueden utilizarse de forma total o parcial para solventar gastos fundamentales como la compra de pasajes, el pago de alojamiento, los traslados de personas u objetos, viáticos y otros conceptos asociados directamente con la logística de la participación en el evento cultural declarado en la solicitud inicial de la beca.

El programa abarca una extensa lista de disciplinas, ya sea Artes Escénicas, Artesanías, Artes Visuales, Arte y Tecnología, Arquitectura y Patrimonio, Audiovisuales, Diseño, Gestión Cultural, Letras y Música.

Para garantizar la transparencia y equidad en la asignación de los recursos, el organismo dispuso como impidiendo la participación de funcionarios y personal del propio Fondo Nacional de las Artes y de la Secretaría de Cultura de la Nación, familiares de los integrantes del Directorio y ganadores de convocatorias previas que mantengan compromisos pendientes o incumplidos con la institución.

Al momento de la inscripción, es necesario que los solicitantes presenten la documentación que respalde la relevancia del evento para su desarrollo profesional.

Inscripción acá.

Reglamento disponible en este enlace.